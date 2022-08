Santé : attention aux tiques

Les tiques, contrairement à une idée reçue, ne se cantonnent pas aux forêts et sous-bois. Un quart des piqûres de tiques ont lieu dans les jardins. La vigilance est de mise dès que vous mettez les pieds dans des herbes hautes. Pourquoi ? Parce que la tique peut transmettre une maladie appelée la borréliose ou maladie de Lyme. Si vous allez randonner en forêt, portez des vêtements longs et des chaussures fermées. Evitez de sortir des chemins et de vous enfoncer dans les broussailles.

Vous pouvez utiliser des répulsifs dûment évalués sur les tiques : les principes actifs sont les mêmes que pour les moustiques mais les tiques y sont un peu moins sensibles et il vaut mieux aller vers les formulations éprouvées, et testées. Enfin, recherchez systématiquement l’absence de tiques sur le corps après la balade : derrière les articulations, les oreilles, dans les plis, autour des parties génitales.

Comment s'en débarrasser

Si vous trouvez une ou des tiques sur vous, ayez deux réflexes. Le premier, vous protéger. Détachez la tique avant qu’elle ne transmette de bactéries si elle en contient. Pour cela n’utilisez jamais d’éther car cela fait régurgiter la tique et c’est justement ce qu’il faut éviter. Mieux vaut un tire-tique ou une pince à épiler. Ensuite, pensez à bien désinfecter la plaie et surveillez-la pendant un mois. Si une plaque rouge apparaît, consultez, il faudra peut-être mettre en place un traitement antibiotique.



Second réflexe : participez à protéger les autres. Signalez en ligne le lieu de votre rencontre avec la tique sur le site dédié à cet effet Citique.fr ou sur l’application gratuite pour smartphones, Signalement-Tique. Cela permet de cartographier les zones à tiques, ce qui est utile pour l’avenir et les autres !