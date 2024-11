Quelle télévision choisir pour équiper un studio ou un petit logement ?

TV 4K 43 pouces, "Gare aux prix trop bas", titre le magazine 60 Millions de consommateurs dans son numéro de novembre. 12 téléviseurs testés. Les précisions d'Adrian de San Isidoro.

franceinfo : Le premier enseignement de votre enquête, c’est qu’il faut accepter de mettre le prix pour avoir un appareil de qualité ?

Adrian de San Isidoro : Hélas, à 300 euros et en dessous, les téléviseurs testés affichent souvent de piètres performances. Ce qui est le cas pour les modèles Essentiel B, Edenwood et Proline, tous les trois des marques de distributeur.

Néanmoins, dépenser beaucoup d’argent dans une télé ne garantit pas d’acquérir du bon équipement. La preuve avec le Panasonic testé, facturé tout de même 600 euros, et devancé au classement par le Qilive, vendu deux fois moins cher.

Mais en moyenne combien coûte un téléviseur 4K ?

Le montant est défini par plusieurs critères. Deux en particulier : la taille de la diagonale et la technologie d’affichage. À l’arrivée, les tarifs peuvent varier du simple au quintuple, voire davantage. Pour un téléviseur 4K de 43 pouces, la fourchette tarifaire oscille généralement entre 200 et 1000 euros.

Vous avez analysé la qualité de l’image et du son, la facilité d’utilisation aussi… Il y a de grandes différences selon les appareils ?

Au critère de commodité d’emploi, la plupart des téléviseurs donnent satisfaction. Les branchements sont simples et l’accès aux applications de vidéo à la demande est facilité par la présence d’un bouton placé directement sur la télécommande. On appuie, ça s’affiche, c’est pratique.

Petit bémol : il arrive que des applications phares comme ArteTV, OCS ou encore Spotify, normalement accessibles dans le bandeau d’accueil, soient aux abonnés absents. Ce qui arrive avec les modèles par exemple avec les modèles Hisense et Edenwood.

Selon votre enquête, c’est le son qui présente le plus de défauts. Le son qui est très vite saturé ?

Alors oui, et c’est un grand classique : les enceintes embarquées dans les téléviseurs produisent trop souvent un son exécrable. D’un modèle à l’autre, les sons sont saturés, brouillons et agressifs, ce qui rend pénible l’écoute. Seuls les modèles de Sony et LG s’en sortent correctement avec des voix plaisantes, et un rendu sonore naturel.

Et sur la qualité de l’image ?

Sur ce point, les résultats sont très contrastés. D’un côté, les quatre bons élèves, Sony, LG, TCL et Samsung s’en sortent très bien en haute définition, comme en 4K, aussi appelée ultra haute définition.

De l’autre côté, les deux derniers du classement, Edenwood et Proline, affichent des images passables, voire exécrables, dans les deux définitions. Couleurs saturées, gestion des contrastes chaotiques, tout est très brouillon. Sans parler de la fonction HDR (High Dynamic Range), censée améliorer les détails dans les zones sombres ou claires de l’image, qui échoue lamentablement.

Et au niveau de la consommation d’énergie, peut mieux faire ?

Peut mieux faire en effet ! En particulier les modèles Panasonic, Thomson et Xiaomi, qui consomment environ 70 Watts en 4K HDR, contre 60 en moyenne pour les autres.

Le bonnet d’âne, en mode veille, revenant sans conteste au Samsung, qui consomme, 1,84W. En le laissant en veille 20 heures par jour toute l’année, cela vous coûtera environ 3 euros. Une petite somme, certes, mais quand même 10 fois plus élevée que celle du modèle Sony, bien moins énergivore.

En matière de connectique, est-ce que ces appareils sont bien équipés ? Est-ce que ça vaut l’équipement d’un modèle plus grand ?

Malgré leur relative petite taille, nos téléviseurs 43 pouces font jeu égal avec leurs grands frères. Sur les 12 modèles, 9 embarquent 3 prises HDMI. QIlive, Thomson et Sony en proposent même quatre. Ce qui est amplement suffisant pour relier une barre de son, la box internet ou une console de jeux.

En résumé, que faut-il surveiller avant d’acheter un téléviseur petit format ?

Si vous voulez un téléviseur affichant de belles images, il faudra éviter les modèles de marques distributeurs comme Essentiel B, Proline et Edenwood. Soyez aussi attentif au rendu sonore avant de casser votre tirelire : sur ce volet, les performances sont souvent très décevantes.

Les grandes marques comme SONY tirent une nouvelle fois leur épingle du jeu ?

Sony, tout comme le constructeur sud-coréen LG, sont les grands vainqueurs avec une note moyenne respective de 15,3 et 14,2 sur 20. Assez loin, donc, devant TCL, le 3e du classement, qui dépasse à peine les 12.