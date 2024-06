Prenez soin de votre cœur : aliments protecteurs, traitements innovants, détection de l'hypertension

franceinfo conso Thomas Séchier et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 15h54 et 21h24

C'est une première ce mois-ci pour le magazine 60 Millions de consommateurs, le mensuel de l'Institut national de la consommation, un hors-série sur le cœur, avec de nombreux conseils pratiques pour prendre soin de votre cœur. Les précisions de Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe des hors-séries de 60 Millions.

franceinfo : Pourquoi ce choix ? Quel est le lien entre le cœur et la consommation ?

Sophie Coisne : Vous savez, beaucoup de ce que nous consommons a une répercussion sur la santé cardiaque. On pense évidemment au choix de ses matières grasses, de ses protéines. Mais il y a aussi l'accès aux soins, au sport, le choix des tensiomètres, qu'il s'agit de bien choisir si on veut prendre sa tension correctement, à la maison.

Alors ce hors-série débute par un long questionnaire destiné aux lecteurs, parce qu’on peut être personne à risque sans le savoir ?



Absolument, après la ménopause par exemple, les femmes voient leur risque cardiovasculaire augmenter très fortement. On découvre aussi aujourd'hui, à quel point le fait d'être exposé à la pollution est mauvais pour le cœur. Donc, c'est bien de faire un petit bilan personnel à partir de ce Quizz pour savoir à peu près où on en est.

Il y a des chiffres surprenants, on apprend par exemple que l’infarctus est la première cause de mortalité chez les femmes, et que les jeunes sont de plus en plus confrontés aux maladies cardiovasculaires, comment on peut expliquer ça ?



Mais oui, les femmes vivent désormais comme les hommes. Elles fument, elles boivent de l'alcool, elles prennent parfois un type de pilule qui augmente le risque de caillots sanguins, donc d'accidents cardiovasculaires, si on le combine avec le tabac. Donc ce n'est pas étonnant du tout, que le risque d'infarctus, par exemple, augmente.

Vous parlez dans votre supplément d'ennemis sournois du cœur. On pourrait parler aussi du stress, mais ça signifie qu'on est dans une société stressante, dans une société à risques ?

Ah oui, la charge mentale, notamment, et le stress tous les jours. Un poids très important sur le cœur, L'hypertension aussi. C'est un vrai sujet car une personne sur deux en France, ignore qu'elle est hypertendue. Donc la société ne nous aide absolument pas à faire attention à notre cœur.

Je prends la prépondérance des écrans par exemple, ou des plateformes de télévision, où on peut enchaîner des séries, et qui vont nous pousser à rester dans notre canapé, sédentaire, tout en grignotant parfois des choses qui elles aussi vont peser sur notre hypertension, parce que c'est salé, ou sur notre corps.

Et alors, quand on vous lit Sophie Coisne, on apprend que le meilleur ami du cœur, moi, je pensais que c'était le cardiologue, mais vous nous dites que c'est le dentiste ?

Alors oui, le meilleur ami du cœur, c'est quand même le cardiologue, le médecin généraliste, il est bien placé aussi. Disons que sur le podium, on va dire, en troisième position, ça peut être le dentiste. Parce que quand on souffre d'une maladie cardiovasculaire, il faut vraiment bien entretenir ses dents, les faire surveiller régulièrement, parce que certaines infections peuvent provoquer de gros problèmes cardiovasculaires comme l'endocardite infectieuse. Alors ce n’est pas extrêmement fréquent, mais ça nécessite quand même de prendre soin de ses dents.

Quels conseils pourriez-vous donner aux auditeurs de France Info pour avoir un cœur en bonne santé ?

Alors il suffit de modifier quelques habitudes de vie, même modestement, pour améliorer fortement sa santé cardiovasculaire. Marcher tous les jours, arrêter de prendre le bus, en une ou deux stations avant son arrêt. Adopter un régime méditerranéen riche en fruits, légumes, céréales, poissons cuisinés maison, pour éviter les produits ultratransformés.

Et puis prendre sa tension de temps en temps à la maison, on a un petit comparatif de tensiomètres qui permet de vérifier qu'on n'a pas d'hypertension. Et puis surtout, ne pas hésiter à demander un bilan cardiovasculaire à son médecin traitant, afin de s'assurer que tout va bien.