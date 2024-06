Moustiques, protégez-vous du "tigre" : quels sont les produits les plus efficaces et les moins toxiques

franceinfo conso Thomas Séchier et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 15h54 et 21h24

Il est tout petit, pas plus de cinq millimètres, mais il est redoutable. Le moustique tigre gagne du terrain en France en 2016. On le trouvait dans 20 départements. Il en colonise quatre fois plus aujourd'hui. À l'approche des vacances, "60 Millions de consommateurs" a comparé 15 répulsifs antimoustiques.

Le moustique tigre gagne du terrain en France presque 10 ans, et il pique aussi bien le jour que la nuit, et qu'il peut être vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Donc, mieux vaut se protéger. Adélaïde Robert de 60 Millions de consommateurs a comparé 15 répulsifs antimoustiques.



franceinfo : On parlait de la dengue qui est une maladie virale. On connaît le nombre de cas en France ?

Adélaïde Robert : Oui Santé publique France a décompté 662 cas importés en métropole, entre le 1er mai et le 25 juin, dont un peu plus venaient des Antilles où il y a une énorme épidémie depuis plusieurs mois, et en cumulé depuis le début de l'année, on dépasse les 2700 cas, ce qui est 10 fois plus qu'au cours des cinq dernières années. C'est énorme.

Comment peut-on se protéger des moustiques ? Est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire ?

Alors le plus important, c'est déjà d'éviter la prolifération des moustiques en limitant les eaux stagnantes où les larves se développent. Ensuite, on peut se protéger des piqûres, on peut porter des vêtements amples et longs, installer des moustiquaires aux fenêtres autour du lit, et puis dehors, utiliser des répulsifs.

Alors justement, les répulsifs, vous en avez testé une quinzaine ce mois-ci, dans 60 Millions. Ils sont efficaces ou pas, notamment contre le moustique tigre ?

Oui, la plupart le sont. En tout cas, ils respectent bien leurs allégations. Dans le banc d'essai, on a tout ceux à base de DEET d'IR 3535 qui offrent une protection d'au moins 8h, contre le moustique commun et le moustique tigre. Après, l'efficacité est plus variable pour les produits qui possèdent un actif d'origine végétale. Il y en a qui s'en sortent très bien, et d'autres qui protègent moins de 5h.

Est-ce qu'il y a des recommandations pour les utiliser ? Est-ce qu'il faut en mettre partout sur la peau par exemple ?

Oui, il y a des recommandations, il y a des quantités et des fréquences d'application à respecter, suivant les zones du corps, qui sont précisées par le fabricant sur l'emballage, et qui peut varier suivant l'âge. Et il y a des restrictions aussi pour les femmes enceintes. Donc, il faut vraiment bien lire l'étiquette, sinon en mettre partout, non ce n’est pas utile. Il faut en mettre surtout sur les parties découvertes. À une exception près quand même. Au niveau des chevilles, on peut en mettre, même si on a des chaussettes, parce que c'est vraiment une zone qui les attire.

Vous avez testé des produits spray également ? C'est un choix judicieux ?

Alors effectivement, la plupart des produits qu'on a testés sont des sprays. Et effectivement, les autorités de santé recommandent plutôt les laits ou les crèmes, pour justement éviter les risques d'inhalation. Nous, on a fait ce choix-là, parce que c'est ceux qui, au moment où on a réalisé le test, étaient les plus présents en rayon. Et en fait, c'est quand même plébiscité par les utilisateurs, parce que c'est facile à appliquer.

Est-ce qu'on a une idée de la durée d'action d'un produit répulsif ? Est-ce que les informations sont fiables sur les étiquettes ?

Oui, en fait, comme je le disais, les allégations sont respectées dans nos tests. Mais ce qui est trompeur, c'est que certains affichent la durée d'efficacité pour une application, et d'autres pour deux applications. Et c'est signalé avec un petit astérisque, qu'on ne va pas forcément voir au moment de choisir le produit en rayon. Donc ce qui serait mieux, ce serait quand même d'harmoniser, ce type de présentation d'allégations, et ce serait plus fair-play pour les concurrents aussi.

Il y a les répulsifs pour la peau, mais il y a également les produits que l'on peut mettre sur les vêtements. Là encore, est-ce qu'ils sont efficaces ?

Alors oui, on en a testé cinq, qui tous protègent plus de 6 h et qui respectent leurs allégations. Sauf un, qui a en fait annoncé deux semaines de protection, ce qui était plutôt inattendu et qui en fait, ne tient pas du tout cette promesse-là.

Combiner les deux, c'est une bonne chose ?

Alors l'argument de vente des répulsifs textiles, c'est que les moustiques peuvent piquer à travers les tissus. Donc plutôt que de mettre du répulsif sur tout le corps, il vaut mieux en mettre sur les parties découvertes comme on l'a dit, et puis sur les vêtements. Après, ce n’est pas utile pour tous les textiles. C'est peut-être plus utile pour les vêtements légers au maillage aéré, qu'avec une toile de jean épaisse qui se suffit sans doute à elle-même.

Mais est-ce qu'il y a des textiles qui attirent les moustiques et d'autres qui les repoussent ?

Alors Les moustiques seraient davantage attirés par les couleurs vives ou sombres, le bleu, le rouge, et ils nous remarqueraient un peu moins en beige, kaki, les couleurs savane, mais ils sont quand même beaucoup plus sensibles aux odeurs qu'aux couleurs. Donc même si vous vous habillez tout en beige, ça ne suffira pas à vous faire passer inaperçu.

Après, il y a tout un tas de recherches sur des textiles antimoustiques, avec un maillage impénétrable. Mais pour l'instant, ce qui est impénétrable, c'est peu respirant, et pas très agréable à porter, quand il fait chaud.

De manière générale, est-ce qu'on peut utiliser en métropole des produits qu'on emploie sous les tropiques ? Ils doivent être plus efficaces ?

Alors les produits pour les tropiques sont souvent plus dosés en principes actifs. Ces concentrations plus élevées ont l'inconvénient d'exposer plutôt à plus de risques. Il y en a qui sont d'ailleurs limités pour les enfants. On ne peut pas utiliser tous les produits tropicaux chez les enfants. Alors c'est justifié par le fait que le risque de maladies vectorielles plus élevé sous les tropiques, mais du coup, en métropole, ça ne vaut pas forcément la peine de prendre des produits très concentrés. Parce que même si on a des moustiques tigre, on n’a pas forcément le risque qu'ils transmettent la maladie.

Alors la meilleure note de 60 Millions, c'est Cinq sur Cinq ?

Oui, alors jeu de mots mis à part, en effet, c'est effectivement cette marque qui est en haut du podium, à la fois pour le répulsif cutané, et le répulsif textile.