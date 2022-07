franceinfo conso. Vouloir protéger la biodiversité en jardinant, c'est respecter quelques règles

Bien jardiner ne s'improvise pas, et si on veut respecter la biodiversité, il faut connaître quelques recommandations et les appliquer. L’Office français de la biodiversité déconseille ainsi de tailler les haies entre le 15 mars et le 31 juillet. Ce n’est pas pour épargner les oreilles de vos voisins, mais pour protéger les oisillons qui s’y abritent, en compagnie d’insectes pollinisateurs et de petits mammifères.

Pour laisser toute cette faune vivre en paix, le mieux reste encore de tailler le moins possible (et surtout au taille-haie électrique !), quelle que soit la période de l’année. Si vous avez un petit jardin, mieux vaut éviter les espèces les plus encombrantes. Vous pouvez aussi rayer de la liste les arbustes exotiques et d’ornement (comme les thuyas), pour privilégier ceux qui produisent des baies nourricières pour les oiseaux (le fusain d’Europe ou le prunellier, par exemple). Et comme les volatiles nichent aussi dans les arbres, il faut éviter de les élaguer ou de les abattre également entre mi-mars et mi-juillet.

Ne profitez pas non plus des vacances pour arracher le lierre qui pousse sur les troncs : il protège les arbres de la chaleur en été, et offre des fruits tout l’hiver aux merles et aux grives. Si vous avez du bois mort, n’hésitez pas à en laisser un peu dans votre jardin, il servira de nourriture aux insectes et d’abris aux hérissons.

Évitez le matériel électrique ou à moteur thermique

Pour entretenir la pelouse, c'est pareil : moins on coupe, mieux c’est ! Les herbes hautes permettent de nourrir les passereaux et leurs nichées avec des chenilles, des insectes volants, des papillons. Si vous le pouvez, gardez des espaces non-tondus, comme les bordures du jardin ou le pourtour des arbres. Pour les zones que vous souhaitez dégager – sous la balançoire des enfants, par exemple –, il faut prendre quelques précautions, comme ne pas tondre trop tôt dans l’année, et laisser une épaisseur d’au moins sept centimètres d’herbe.

Pour ce qui est du matériel, si vous avez un petit jardin, préférez les cisailles et petites faux aux tondeuses mécaniques ou à moteur, parce qu’elles risquent de broyer les petits animaux. Dans les grands jardins, optez pour ce qu’on appelle la tonte centrifuge – du centre de la parcelle vers l’extérieur – : cela permet à la faune de se carapater sur les côtés. Et dernière chose, évitez à tout prix de faire tourner un robot-tondeuse la nuit, car c’est une arme fatale pour les hérissons !