franceinfo conso. Produits vaisselle : difficile d'être à la fois efficace et durable

Enquête sur les produits vaisselle. Peu sont à la fois efficaces et respectueux de l'environnement, selon le magazine "60 Millions de consommateurs". (GETTY IMAGES)

L'efficacité des produits vaisselle, c'est un dossier du mois de mars du magazine 60 Millions de consommateurs. Sylvie Metzelard, rédactrice en chef du magazine a enquêté sur ces produits de vaisselle qui ont du mal à être à la fois efficaces et durables.

francienfo : Quand on parle de produits pour la vaisselle, il y a les tablettes que l’on place dans un lave-vaisselle et les produits que l’on utilise quand on lave ses assiettes à la main. Quels sont les plus utilisés en règle générale ?

En volume, ce sont les liquides mains qui sont les plus achetés toujours, mais en valeur, ce sont les produits pour lave-vaisselle qui rapportent le plus avec une forte croissance des tablettes "tout en un". Il faut savoir que depuis la crise sanitaire, les ventes de produits vaisselle ont explosé dans les deux secteurs avec un engouement net pour les produits écologiques.

Au niveau des tablettes, vous avez testé 13 produits. Comment avez-vous procédé ?

On a fait subir différents cycles de lavage à nos tablettes avec une eau dure (riche en calcaire) et on a mesuré leur efficacité sur différentes salissures (de thé, lait brûlé, de jaune d’œuf) ; on a aussi évalué le séchage de la vaisselle et fait des tests de brillance sur des verres avec 10 cycles successifs de lavage pour voir quand un voile blanc ou des traces apparaissent.

Et entre les "tout-en-un" et les tablettes classiques, quels sont les plus efficaces ?

Malheureusement, aucun produit ne réunit toutes les qualités à la fois ! Mais on peut dire que les "tout en un" sont généralement plus performants sur les taches les plus difficiles ; et que les tablettes classiques associées à un liquide de rinçage ont de meilleurs résultats en matière de séchage, que ce soit pour les verres, les assiettes, les couverts. En revanche, en ce qui concerne les ustensiles en plastique, c’est zéro pointé pour presque pour tout le monde.

Tout dépend aussi de la qualité de l’eau, si elle est plus ou moins calcaire, ça c’est à prendre en compte j’imagine

Oui, si votre eau est dure, donc calcaire, mieux vaut utiliser les tablettes classiques avec liquide de rinçage et sels régénérants. Pour savoir comment se situe votre commune (au-dessus de 30 degrés français c’est une eau dure), il suffit de demander à votre mairie ou de regarder sur le site du ministère des solidarités et de la santé (solidarites-sante.gouv.fr)

Mais est-ce qu’on peut trouver un produit qui soit à la fois efficace et écolo ?

C’est possible, car les produits portant l’écolabel sont tenus à une certaine efficacité en plus des critères environnementaux à respecter. Mais l’efficacité est tout de même moindre que pour les produits contenant des tensioactifs très puissants.

Et du côté des liquides vaisselles ? Même constat pour l’environnement ?

Oui, les produits dits verts sont, de fait, bien plus respectueux de l’environnement.

Et pour nos mains ? Est-ce qu’il y a des produits beaucoup plus irritants que d’autres ? Quel est le résultat de votre enquête qui porte quand même sur 40 produits ?

C’est difficile, voire impossible, de trouver un produit sans irritant du tout. Vous avez dans tous les produits des conservateurs (qui vont éviter une prolifération bactérienne) et des tensioactifs qui vont concourir à l’efficacité du produit. Seulement, il existe des substances moins agressives ou mises dans des concentrations moins importantes. C’est le cas de la plupart des produits écolo que nous avons testés, mais ce n’est pas le cas de tous.

Il y a des produits à éviter absolument ? Des produits qui peuvent même être dangereux pour la santé ?

Tous les produits respectent la réglementation, mais mieux vaut éviter ceux qui multiplient les composants (avec donc des listes d’ingrédients très longues) ; et surtout ceux qui affichent, par exemple, des thiazolinones, du sodium Lauryl sulfate ou du limonene qui sont des irritants forts.

Mais est-ce qu’on peut faire confiance aux produits labellisés comme Eco-label ou Ecocert

On peut leur faire confiance, surtout pour leur impact réduit sur l’environnement.

Et en termes de prix, que ce soit pour les tablettes ou les produits liquides, est-ce qu’il y a de grands écarts entre tous les produits que vous avez testés ?

Oui, les écarts sont assez importants ; un lavage vous coûte entre 9 centimes d’euros et 27 centimes pour les tablettes ; et pour les liquides vaisselle, les prix varient entre 1 et 4 euros le litre de produit. On peut donc bien parler de grands écarts de prix et, comme souvent, plus cher ne veut pas forcément dire plus efficace.