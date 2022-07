franceinfo conso. La carte bancaire peut coûter en frais à l'étranger

1 000 euros dépensés en carte bancaire en dehors de la zone euro induit en moyenne 40 euros de frais. Concrètement, si vous partez cet été pour le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Maroc par exemple, vous serez taxé chaque fois que vous dégainerez votre carte bancaire.

Pour vous donner une idée, au distributeur, un retrait est souvent facturé 3 euros en plus d’un pourcentage du montant retiré, de l’ordre de deux ou 3%. Par conséquent, prenez les devants. Avant de partir, interrogez votre banque. D’abord sur les tarifs qui vous seront appliqués, d’autant que ceux-ci dépendent aussi du type de package que vous avez souscrit ou de la carte dont vous disposez (Basic ou Gold par exemple). Demandez-lui également si elle propose une option "voyage à l’étranger" qui permet de bénéficier de retraits et de paiements sans frais, contre une somme forfaitaire. Ou si elle a signé un accord avec une banque du pays où vous vous rendez, qu’il faudra donc privilégier pour les retraits.



Toutefois, il existe quand même quelques principes de base pour utiliser sa carte à l’étranger : préférez toujours le paiement au retrait au distributeur. Car le retrait est systématiquement assorti d’une taxe fixe, en plus de la taxe au pourcentage. Ensuite, sur le terminal de paiement, payez en monnaie locale, même si on vous suggère un règlement en euros. La conversion de la banque du marchand sera toujours moins avantageuse que celle de votre banque. Enfin, si vous devez quand même retirer au distributeur, privilégiez un gros retrait plutôt que plusieurs petits, vous ferez ainsi l’économie des frais fixes par retrait.



Attention aux blocages à l'étranger pratiqués par certaines banques

Faut-il avertir sa banque avant de partir ? Rien ne vous y oblige, mais c’est mieux. Cela permet de vérifier que votre carte bancaire fonctionne et que vos plafonds de dépenses sont suffisants. Et aussi de préparer votre banque. Car il arrive que les banques, par excès de prudence, bloquent le paiement de montants importants à l’étranger (par exemple une note d’hôtel). Et dans ce cas, débloquer la situation depuis l’étranger n’est pas toujours facile.