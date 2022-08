franceinfo conso. De bons conseils pour choisir ce que l'on achète sur les marchés

Fromages, huile d’olive, miel, charcuterie… Vous vous attendez à ce que tous les forains sur les marchés vendent des produits du coin. Mais ça n’est pas toujours le cas. Car certains vendeurs attendent les touristes au tournant. Les arnaques les plus fréquentes concernent souvent les produits chers qui peuvent rapporter gros. Par exemple une bouteille d’huile d’olive provençale qui contient en réalité de l’huile espagnole bon marché. Du miel prétendument local mais qui a été récolté hors de nos frontières. Ou encore du fromage ou des saucissons industriels achetés à bas coût et revendus au prix fort.

Sur les marchés d’été, comment reconnaître les vrais producteurs locaux ? D’abord en se méfiant des signes extérieurs de tradition locale : ça n’est pas parce qu’un stand affiche une pancarte et un drapeau régional, que les produits vendus sont du cru. Aussi, renseignez-vous sur les produits labellisés de la région de vos vacances. Par exemple, un label Appellation d'origine protégée (AOP) ou appellation d'origine contrôlée (AOC) garantit l’achat un vrai produit local.

L'origine géographique

Ensuite, examinez bien les pancartes et les étiquettes. Pour les fruits et légumes, l'origine géographique doit être indiquée. Mais vérifiez quand même qu’elle correspond bien à celle figurant sur les cagettes et les cartons. Pour les produits en vrac, comme les saucissons ou les olives de l’apéritif, tournez les talons si l’origine des produits n’est pas affichée. Quant aux miels et aux huiles d’olive, le pays d’origine doit obligatoirement être mentionné sur les bocaux et les bouteilles. Si la mention "origine UE" est indiquée, cela veut dire que le produit n’est pas Français.

Pour être certain d’acheter du vrai bon local, les chambres d’agriculture organisent des marchés de producteurs de pays partout en France toute l’année. Retrouvez les dates sur marches-producteurs.com.