Énergie, électricité : fournisseurs, évolution des prix, relations clients, comment choisir une offre

Une énergie plus verte et surtout moins chère, avouez que c’est tentant au moment où les prix de l’électricité s’envolent ! Est-il toujours intéressant de changer de fournisseur ?

Les offres pour une énergie moins chère et plus écolo, se multiplient sur le marché, et certains contrats proposent des prix, en dessous du tarif réglementé de vente, le fameux "tarif bleu" d’EDF, que l’on a apprécié lors de la crise énergétique de 2022. De quoi donner à certains l'envie de changer. Fanny Guibert, ce mois-ci, dans 60 Millions de consommateurs, a passé à la loupe, une soixantaine de contrats.



franceinfo : À quoi faut-il faire attention avant de changer de fournisseur, est-ce qu’il y a des précautions à prendre ?

Fanny Guibert : Oui, il y a des précautions à prendre, il y a des questions à se poser et des outils à utiliser, nous les détaillons dans notre dossier. Il ne faut clairement pas souscrire avec le premier venu, en quelques clics, comme cela est souvent proposé. Sous peine de très mauvaises surprises, car les contrats sont loin d’être tous les mêmes.

Est-ce qu’on peut se fier aux comparateurs que l’on peut trouver sur Internet ?

Nous ne conseillons pas de passer par ces comparateurs privés. Selectra, qui revendique être le premier comparateur d’offres d’énergie, vient d’être sanctionné pour pratiques commerciales trompeuses.

Il faut bien comprendre que ces comparateurs sont en fait des courtiers, rémunérés par les fournisseurs, pour les contrats qu’ils font souscrire. Nous conseillons le comparateur officiel, celui du médiateur national de l’énergie, une autorité publique indépendante, disponible sur le site Energie Info.

De manière générale, est-ce qu’il faut se méfier d’une offre trop alléchante ?

Oui. Elle peut cacher des remises qui n’auront qu’un temps, et qui seront associées à des contrats non recommandables. Les promesses ne valent aussi, que si elles peuvent être tenues sur la durée, et on a vu, avec la récente crise de l’énergie, que certains fournisseurs ne se gênaient pas pour modifier les règles du jeu, presque du jour au lendemain.

Il y a une chose qui compte aussi, c’est la fiabilité du fournisseur, sa réputation. Où peut-on trouver les informations avant de s’engager ?

La crise a montré l’importance à accorder au choix du fournisseur. Il faut se renseigner sur la société, son activité, ses implantations. Il y a des profils très différents. Autre élément important : cette société est-elle à l’origine de nombreux litiges ? Il est possible de le savoir, grâce au Médiateur national de l’énergie, une autorité publique indépendante. Il met désormais à disposition cette information directement sur son comparateur.

Difficile de faire la part des choses entre les prix fixes, les prix du marché, ou les prix indexés sur le tarif réglementé de vente. Quand on parle de prix fixes par exemple, ça ne concerne qu’une partie du prix ?

Oui. Seul le prix du kWh hors taxe est fixe pendant la durée indiquée. Mais la facture globale reste susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution des taxes, comme cela s’est produit en février dernier, ou en fonction des coûts de distribution, comme on le verra en août prochain. Si ces coûts augmentent, cela impacte tous les contrats, même ceux à prix fixes.

Le prix c’est important, mais ce n’est pas le seul critère à prendre en compte ?

Il ne faut surtout pas regarder que le prix. C’est bien sûr un critère déterminant, et on regarde plutôt les offres les moins chères. Mais notre dossier invite à se renseigner sur le fournisseur, on l’a dit, sur le mode d’évolution des prix et, troisième point important, sur le service client : s’agit-il d’un contrat uniquement en ligne, ou peut-on avoir quelqu’un au bout du fil ? A-t-on le choix du mode de paiement ? Quels outils sont proposés pour suivre sa consommation ? Ce sont aussi des points à examiner.

Et l’énergie verte ? Est-ce que les contrats proposés sont vraiment intéressants ?

On trouve aujourd’hui beaucoup de contrats verts. À peu près autant que de non verts. Et leur prix sont désormais concurrentiels. Nos tableaux montrent des coûts annuels assez semblables entre les offres vertes et les non vertes.

Il y a, selon nous, un vrai débat à réouvrir sur ces offres vertes. Elles ne se ressemblent pas, certaines sont plus vertes que d’autres. L’Agence pour la transition écologique, l’Ademe, a lancé un label, VertVolt, qui peut aider à faire son choix. Mais il faudrait aller plus loin.

Comment ça se passe quand on change de contrat ? Le nouveau fournisseur s’occupe de tout ? Y compris de la résiliation de l’ancien contrat ?

Oui. Le plus difficile est de choisir une nouvelle offre. Une fois le choix effectué, c’est très simple, il suffit de finaliser la souscription avec le nouveau fournisseur, et il s’occupe de tout. Il y aura seulement une facture de clôture à régler à l’ancien fournisseur.