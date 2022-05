Crèmes minceur : neuf produits au banc d'essai, des résultats toujours insatisfaisants

franceinfo conso Ersin Leibowitch et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 7h24, 9h24 et 11h51

"Il en va des crèmes minceur, comme des crèmes antirides. On se doute bien que les effets ne vont pas provoquer de miracle. À 50 ans et plus, on retrouve rarement des cuisses de nymphe ou des joues de bébé, mais on peut avoir envie d’agir pour se sentir mieux." Voila le début de l'édito du tout dernier numéro de 60 Millions de consommateurs qui consacre sa Une à ces crèmes minceur.

Adélaïde Robert signe ce dossier. Neuf crèmes minceur ont été testées, 10 ans après le dernier banc d’essai.



franceinfo : Ces crèmes minceur, sont-elle efficaces ? Y-a t-il quand même parfois un petit miracle ?

Oui, il y a 10 ans, nous avions testé des crèmes amincissantes, avec allégations anti-cellulite, on voulait voir ce qui avait changé sur ce marché, en termes de formulation et d’efficacité. Et il y a en fin de compte, assez peu d’évolution.

Comment avez-vous procédé pour tester l'efficacité de ces neuf crèmes minceur ?

Nous les avons fait tester chacune par 28 à 30 femmes, pendant un mois. On a mesuré leur tour de cuisse à J0, J14 et J28 car la plupart des fabricants allèguent d’une efficacité à 14 jours ou 1 mois. Et on leur a fait remplir un questionnaire pour recueillir leur avis sur d’autres critères, comme l’hydratation, le caractère raffermissant etc.

Le verdict est le même qu'il y a 10 ans ? Un trop grand écart entre les promesses et les résultats ?

Pour ce qui de la perte de tour de cuisse, oui, on est loin des promesses des fabricants. Certains laissent espérer une baisse de plus de 3 cm de tour de cuisse, en moyenne, quand aucune de nos panélistes n’a obtenu un tel résultat. Et il y a quand même sur les emballages des formulations marketing exagérément flatteuses : il faut vraiment lire les astérisques, pour correctement les interpréter.

Mais est-ce qu'on ne peut pas un peu maigrir quand même avec ces produits ?

Nonn, ces produits ne font pas maigrir. En revanche, ils peuvent avoir un effet réhydratant, lissant, raffermissant, c’est là-dessus que ces produits ont été appréciés dans notre essai. D’ailleurs, ce sont des allégations qui sont de plus en plus mises en avant. On se retrouve comme avec les produits antirides : beaucoup d’ingrédients, beaucoup de technologie et molécules brevetées mises en avant, pour une efficacité médiocre sur la principale promesse mais un jugement global satisfaisant.



Pas très efficaces et ils coûtent cher ?

En plus, oui. Les plus chers étaient à 56 euros le flacon ou le pot. Le moins cher était à 16,50 euros.

Et que trouve-t-on dans ces crèmes d'ailleurs ? Quels sont les ingrédients miracles ?

Le principal ingrédient actif dont l’efficacité est la mieux démontrée est la caféine. Il a la propriété de vider les cellules graisseuses. D’autres marques mettent en avant des actifs aux drôles de noms, comme l’actif des Bermudes, l’actif intelligent UCP1 system ou l’eau cellulaire. Mais aucun n’est miraculeux.

En fait, un ancien test de notre magazine avait montré que c’était le massage réalisé pour appliquer ces produits qui était en grande partie responsable de leur efficacité.

L'ennemi numéro 1, c'est parfois la cellulite que des crèmes promettent de combattre. Il n'y a pas de miracle, dites-vous. Pour de l'efficacité, c'est une lutte quotidienne...

Oui, il y a une offre pléthorique de méthodes anti-cellulite, mais s’il y en a autant c’est parce qu’aucune ne marche vraiment bien. Et certaines sont hors de prix, surtout si l’on considère qu’il faut plusieurs séances pour obtenir un résultat qui en plus n’est jamais définitif.

Bien manger et un peu de sport, est-ce que ce n'est pas finalement la formule la plus efficace, en plus d'être la moins chère ?

C’est une évidence. Mais ça veut dire un effort soutenu à long terme. Fin mai, si on a de la cellulite qui nous gêne, on a quand même bien envie d’y croire au produit miracle qui va tout effacer en 15 jours !