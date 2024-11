Chiens et chats : les conseils d'experts et les bons produits

Le hors-série de novembre du magazine 60 Millions de consommateurs s'intéresse aux propriétaires de chats et de chiens. Santé, alimentation, bien-être de l'animal : décryptage avec Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe au magazine.

franceinfo : Pourquoi ce choix, c’est un secteur en vogue ?

Sophie Coisne : Effectivement, on compte en France plus de 17 millions de chiens et de chats, c'est énorme, et le nombre d’adoptions de chats a bondi de 22 % en 5 ans, donc il fallait vraiment qu'on s'adresse aux propriétaires.



Vous passez à la loupe tous les secteurs : la santé, l’alimentation, le bien-être de l’animal, tout est important, à condition de se méfier des escroqueries, parce qu’il y en a. Déjà quand on veut acquérir un chat ou un chien, où faut-il aller, et de quoi faut-il se méfier ?

Il faut privilégier les élevages, pour les animaux de races, ou la SPA. Surtout pas les foires, très nombreuses, qui sont des temples de l’achat d’impulsion, et où l’on trouve beaucoup de chiens ou de chats "supposés" être de race, et qui ne le sont pas.

Les arnaques sont aussi nombreuses sur les sites de vente en ligne, type Leboncoin. On estime que 7 à 8 annonces sur 10 comportent des erreurs ou des fraudes. Cela peut être la race de l’animal, son âge, mais aussi des particuliers qui se font passer pour des éleveurs professionnels, et qui vont vendre à prix d’or un "croisé" pour un chien de race.



Alors parmi les postes de dépenses importants, il y a bien sûr le vétérinaire. Pourquoi est-ce aussi cher d’amener son animal de compagnie chez le véto ?

Il y a beaucoup de raisons. Le taux de TVA est important, plus de 20% contre 5% chez un médecin. Et ces dernières années, il y a de grands groupes alimentaires ou pharmaceutiques qui rachètent les cabinets vétérinaires, et qui cherchent à faire du chiffre.

Ils peuvent vous envoyer plus facilement vers des soins un peu coûteux, plus facilement. Et puis bon nombre de cabinets disposent d’un équipement médical de pointe, échographe, radio, très coûteux.

Il faut aussi ajouter qu'avoir un animal chez soi, est un vrai budget : 943 euros en moyenne par an. Le plus gros poste de dépense est l’alimentation, suivie des frais vétérinaires qui peuvent bondir en cas de pépin.

Et comment payer moins ?

Déjà, en choisissant une race pas trop fragile : certaines sont particulièrement sujettes aux problèmes cardiaques, respiratoires ou articulaires. Comparez les tarifs des vétérinaires : ils ont un devoir de transparence et doivent afficher leurs tarifs dans leurs salles d'attente. Il faut aussi prendre du recul lorsqu’une maladie grave est annoncée. En se demandant par exemple jusqu’où on est prêt à aller pour soigner notre animal.

On donne aussi pas mal de bons plans dans ce hors-série, dans le secteur de la garde, mais au niveau des mutuelles pour animaux, attention, elles sont chères et très décevantes.

Pour préserver la santé de son animal, il y a un certain nombre de précautions à prendre : on apprend, par exemple, que certains produits de la maison peuvent s’avérer toxiques, les cigarettes, certaines plantes d’appartement...

Oui, 700 plantes d’intérieur comportent des substances toxiques pour les animaux ! Les plus à risque sont le houx, le ficus, le laurier-rose ou encore le muguet. Mais il faut aussi se méfier d’aliments anodins pour nous. Les deux premières causes d’intoxication du chien sont le chocolat, et les légumes de type ail, oignon et poireau.

Il y a une mine d’infos dans ce hors-série, on apprend par exemple qu’une personne âgée admise en EHPAD, peut venir avec son animal de compagnie : c’est la loi ?

Oui, c’est inscrit dans la loi Bien vieillir du 27 mars 2024, mais aucun décret d’application n’a été publié, qui précise les modalités d’application de cette loi, donc tout n’est pas encore réglé.

Toutefois, un certain nombre d’Ehpad acceptent désormais qu’un résident vienne avec son animal s’il est capable de s’en occuper, d’un point de vue logistique, (changer la litière) et financier, et que le chien ou le chat doit être capable de vivre en collectivité.

Et quand on perd un animal de compagnie, peut-on l’enterrer chez soi ?

Alors non, c’est interdit depuis 2016, et passible d’une amende de 3750 euros. Il faut le donner à incinérer à un vétérinaire, ce qui a un coût : 100 euros pour une crémation collective, 300 pour une crémation individuelle avec remise des cendres. Quant aux cimetières, il y en a peu en France : il faut compter 535 euros pour une concession de 3 ans au cimetière d’Anières, par exemple.