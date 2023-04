Bien choisir ses confitures

Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

De nombreuses confitures contiennent des traces de pesticides, d'autres n'ont pas le taux de sucre légal. Il faut donc être attentif au moment de choisir son pot. "60 Millions de consommateurs" a mené l'enquête.

La confiture est le pêché mignon des gourmands, ce sont pour beaucoup des souvenirs d'enfance. Il faut toutefois bien connaitre leur composition, et parfois on a des surprises. Voici un état des lieux avec Patricia Chairopoulos qui y a consacré un dossier dans le magazine 60 Millions de consommateurs.

franceinfo : Quand on parle de confitures, cela veut dire quoi exactement ? L'appellation est-elle réglementée ?

Patricia Chairopoulos : Oui, selon un décret de 1985, la confiture est un mélange approprié de pulpe et/ou purée de fruits, de sucre et d’eau, réalisée avec au moins 35 g de fruits pour 100 g de produit fini, et 55 g de sucre. En deçà, il s’agit de préparation de fruit. C’est d’ailleurs encore autre chose pour la marmelade, qui est une confiture d’agrumes (orange, citron, etc.) réalisée avec plus de 20 g de fruit pour 100 g de marmelade.

Vous avez analysé 40 produits de différentes marques, avez-vous trouvé des pesticides par exemple ?

Oui, quinze molécules différentes : des insecticides et des fongicides, sachant que dans les produits contaminés, nous avons retrouvé entre un et cinq résidus. Surtout, quatre références contiennent chacune deux résidus de pesticides interdits d’usage en Europe. D’après les résultats de nos analyses, les confitures de fraises sont globalement correctes, plus de la moitié du panel ne contiennent aucune trace de pesticide. Probablement parce que leur culture, le plus souvent hors sol, bénéficie d’un environnement relativement bien contrôlé. Par contre, les confitures d’abricot s’avèrent plus polluées, avec 13 pots sur 20 contenant un à quatre résidus de pesticide. Et surtout, les pesticides interdits ont été retrouvés dans quatre références de cette famille.

Ces pesticides sont-il dangereux pour la santé ?

Il s’agit de la carbendazime et du thiophanate-méthyl, deux fongicides ayant potentiellement des effets toxiques. Ils sont susceptibles de provoquer des allergies cutanée, peuvent nuire à la fertilité et sont nocifs pour l’environnement. Les quatre confitures d’abricot en bas de notre classement sont les pires sur ce critère, même si les quantités retrouvées sont très faibles, inférieures aux seuils règlementaires. Mais leur présence reste indésirable, car on ne connait pas les effets cocktail des pesticides et surtout chez les enfants, ils peuvent ingérer des résidus au fil des repas.

Ajoutons qu'aucune des dix confitures bio que nous avons testées ne contient de pesticides. Et certaines ne sont pas vraiment plus chères que des confitures conventionnelles

Qu'en est-il du sucre ?

La recette de la confiture c'est simple : des fruits et au moins 55% de sucre, le plus souvent de betterave. Attention, ce sucre comptabilise le sucre ajouté et celui des fruits, majoritairement du fructose. Mais dans les rayons des supermarché, c’est assez variable : certaines confitures peuvent dépasser cette teneur, jusqu’à 60% de sucre. Globalement, les confitures de fraises sont plus sucrées que celles à l’abricot par exemple.

Une confiture allégée doit contenir moins de 30% de sucre (contre 55% pour une normale). Sinon, l’autre grande différence est sa composition : pour compenser l’allègement en sucres, les fabricants ajoutent de l’eau, et surtout divers additifs comme des agents de texture, des conservateurs et parfois aussi, des édulcorants. D’un point de vue du sucre, évidemment, elles sont meilleures. Mais on peut aussi choisir des confitures avec un fort pourcentage de fruit, qui contiennent un peu moins de sucre.

L'origine des fruits est-elle toujours inscrite sur les étiquettes ?

Malheureusement non, puisque ce n’est pas obligatoire pour un produit transformé. Et lorsqu’elle est indiquée, il s’agit dans la plupart des cas d’origine hors France (UE / non UE), ce qui laisse toute latitude au fabricant ! Certaines confitures jouent la carte du local, comme les confitures aux abricots du Roussillon ou à la fraise de Plougastel.

Un dernier mot sur les prix. Ils font le grand écart entre 2,70 et 14,80 euros le kilo. Les meilleures confitures de notre essai, notamment par leur composition et l’absence de pesticides, sont un plus peu plus chères que la moyenne : surtout pour les trois confitures d’abricots bio, en tête de notre classement, qui tournent autour de 10 euros le kilo. Sur les confitures de fraise, la première est une marque de distributeur, à 65% de fruit, sans pesticide et à 5,75 euros le kilo