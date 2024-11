"Les Jeux ont poussé un vrai élan de transition sociale et écologique" pour le fondateur du label Fair Play For Planet

Julien Pierre, ancien international de rugby et fondateur du label Fair Play For Planet, était l'invité dimanche du "Club info" de franceinfo.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris "ont poussé un vrai élan de transition sociale et écologique", estime Julien Pierre, ancien joueur international de rugby à XV et fondateur du label Fair Play For Planet, invité du "Club info" de franceinfo dimanche 3 novembre.

Fair Play For Planet est le premier label écoresponsable destiné aux clubs, sites et évènements sportifs. "Depuis quelques années on parle de plus en plus de transition [écologique] dans le sport, et on voit bien que les jeux ont lancé une lame de fond qui va changer le sport, l'image du sport et l'impact du sport sur l'environnement", déclare Julien Pierre.

Pour l'ancien rugbyman, il faut penser des Jeux "écoresponsables qui essayent de réduire au maximum leur empreinte" carbone. En ce sens, les JO de Paris 2024 ont "divisé par deux leur emprunte carbone", ont été "les premiers où une parité entre athlètes masculins et féminins" a été respectée, et les "Jeux paralympiques ont été mis en avant véritablement", se félicite Julien Pierre.