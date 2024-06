Législatives 2024 : "Je m'inquiète pour l'avenir de la France et de l'organisation de ces JO", indique Roxana Maracineanu, ex-ministre des Sports

Après les législatives et deux semaines avant le début des JO, la ministre des Sports risque de changer. Sa prédécesseure, Roxana Maracineanu, invité du club info dimanche, s'inquiète pour l'organisation de la compétition.

Après les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains, la France pourrait changer de ministre des Sports à deux semaines du début des JO de Paris. C'est une source d'inquiétude pour Roxana Maracineanu grand témoin dimanche 23 juin du Club Info sur franceinfo.

En fonction des résultats de ces élections "ça va être envisageable" reconnaît l'ancienne ministre des Sports de 2018 à 2022. "C'est une difficulté personnelle pour Amélie Oudéa-Castéra [actuelle ministre des Sports] parce que c'est compliqué d'abandonner le navire quelques semaines avant", redoute Roxana Maracineanu.

"Je m'inquiète pour l'avenir de la France et de l'organisation de ces JO", ajoute Roxana Maracineanu qui comprend que les sportifs français "doivent se poser beaucoup de questions, j'ai vu beaucoup d'engagement de chacun d'entre eux pour l'avenir de la France, ils prennent conscience que c'est un moment important au-delà du sport".

"C'est très bien que les sportifs s'expriment"

"Ces sportifs n'ont pas tous la même histoire, le même passé, n'ont pas la même couleur de peau". Pour elle "c'est très bien que les sportifs français s'expriment, ça ne me choque pas du tout" et s'ils le font "c'est parce qu'ils sont concernés, c'est là que vit le plus la diversité de la France", selon l'ex-ministre des Sports.

"Quand on a à nos portes un tel danger comme le Rassemblement national qui toque de très près à la porte et qui l'ouvre aujourd'hui, il faut qu'ils – les sportifs – se défendent et qu'ils défendent la France" Roxana Maracineanu à franceinfo

Elle redoute l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, parce que les Jeux de Paris doivent "refléter nos principes républicains, nos valeurs, je garde l'espoir qu'on puisse le faire, très fort, il faut que les Français aillent voter et expriment ce qu'ils désirent et pour que les sportifs puissent s'exprimer au mieux de leurs capacités, ce sera mieux dans une situation que dans l'autre".