Handball : "Passer dans la vie d'après, c'est une vraie petite mort", témoigne Nikola Karabatic quelques mois après sa retraite

"Passer dans la vie d'après, c'est un vrai challenge, une vraie petite mort", a déclaré dimanche 8 décembre sur franceinfo Nikola Karabatic. Le triple champion olympique et quadruple champion du monde de handball avec l'équipe de France a pris sa retraite il y a quelques mois, après les Jeux olympiques de Paris.

Un "destin maudit"

L'ancien handballeur était présent dans le studio de franceinfo à l'occasion de la sortie de son livre en octobre dernier "Notre histoire d'amour avec le handball" (éditions Flammarion), coécrit avec son frère Luka Karabatic, et de la bande dessinée "Les frères Karabatic" (éditions Casterman), publiée en novembre.

"Ce n'est pas la question d'avoir du mal à arrêter, c'est juste que depuis que j'ai huit ou neuf ans, c'est mon rêve et je n'ai que ça en tête d'être handballeur professionnel, joueur de l'équipe de France, de ramener des médailles", a-t-il dit. "On ne s'imagine pas de faire autre chose. En même temps, c'est un destin maudit, on sait que ça va s'arrêter et moi ça s'est arrêté assez tard et j'ai eu la chance de vivre énormément de choses, de dépasser tous mes rêves."

Se réinventer après la retraite

Après le départ à la retraite, "on doit se réinventer, passer à une nouvelle vie", poursuit-il. "Et il faut passer à autre chose sinon on devient un vieux con qui vit sur ses exploits passés et qui raconte la messe à tout le monde. Je n'ai pas envie d'être ça."

Nikola Karabatic dit s'être "préparé" pour le passage à sa nouvelle, en dehors des terrains de handball : "Le plus gros de ma préparation, dans mon cas, ça a été de me préparer mentalement à ne plus avoir besoin de cette adrénaline, de la compétition pour me définir et pour être heureux". "Il faut aussi apprendre à vivre autre chose, à comprendre que je ne suis pas qu'un handballeur, que ce ne sont pas uniquement mes médailles qui me définissent, à comprendre ce qui me fait plaisir ailleurs que sur un terrain de handball", a-t-il conclu.