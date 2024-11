Fédération française de football : "Ça a été une des plus belles transitions que j'ai eu à faire après le football", confie Laura Georges, la secrétaire générale, qui quitte son poste

"Ça a été une des plus belles transitions que j'ai eues à faire après le football", confie dimanche 17 novembre dans le Club Info de franceinfo Laura Georges, qui quitte son poste de secrétaire générale de la Fédération française de football qu'elle occupait depuis 2017.

L'ancienne footballeuse internationale française rappelle que "ça fait deux mandats" qu'elle occupe ces fonctions, "plus de sept ans au cours desquels [elle a] eu la chance d'être aux côtés de nos territoires, de siéger au Comité exécutif". Sept années qui sont "passées vite", mais "aujourd'hui j'ai 40 ans et j'ai envie d'autres projets qui me tiennent à cœur".

Lutte contre le sexisme dans le sport

Laura Georges a conscience de la difficulté, quand on est une femme, d'accéder à des postes de gouvernance dans le milieu sportif parce qu'"on peut remettre en question les compétences des femmes" et parce qu'il existe du "sexisme". Malgré tout, l'ancienne sportive affirme qu'"il est temps pour [elle] de passer la main à d'autres femmes dirigeantes" et d'utiliser ce qu'elle a appris au sein de la Fédération "pour l'apporter à d'autres associations". Elle souhaite "continuer à parler de football" et "continuer de partager [son] expérience auprès de jeunes hommes et de femmes pour leur donner de la force".

Questionnée sur la décision de Sarah Ourahmoune de retirer cette semaine sa candidature pour la co-présidence de la Fédération française de boxe à cause d'attaques racistes et sexistes dénoncées par la sportive, Laura Georges le déplore. "Je n'ai pas été étonnée parce que ce sont des choses qui arrivent. Sur les réseaux sociaux et en général, on voit beaucoup de haine. En revanche, poursuit l'ancienne footballeuse, ça a été dur pour moi qu'elle ait décidé d'arrêter [...] C'est dommage qu'on ait cette figure, cette championne avec beaucoup expérience, qui connaît le terrain, qui réussit et qu'elle ait arrêté. Mais je comprends", conclut-elle.