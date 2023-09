Plan loups : en Suisse et en Autriche, des mesures d’abattage ont déjà été prises

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans d'autres pays.

Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l’affirme : le loup est un "réel danger pour le bétail et potentiellement pour l’homme". Son statut d’espèce protégée pourrait être réévalué. En France, le nouveau plan loup 2024-2029, présenté le 18 septembre, entend faciliter les protocoles de tirs. En Suisse et en Autriche, des mesures de ce type sont déjà en place.

En Suisse, on envisage d'abattre des meutes entières

L'objectif des autorités suisses : réguler de façon proactive la population de loup qui a fortement augmenté ces dernières années. On en compte entre 250 et 300 dans toute la Suisse. Dont une centaine en plus en un an seulement sur un territoire 13 fois plus petit que la France. C’est beaucoup trop d’après les milieux proches de l’élevage.

De leur côté, les associations de défense du loup dénoncent ni plus ni moins "un massacre" en préparation. Elles ont d’ailleurs accepté au début de l’été que l’État allège les conditions à remplir pour pouvoir autoriser un abattage. Mais là, c’est trop, disent-elles. Selon ces associations, si la mesure est appliquée, la Suisse passerait de 31 meutes à 12 seulement. Soit 60% de loups tués sur le territoire.

En Autriche, des autorisations d'abattage rapide

Selon les estimations officielles autrichiennes, environ 80 spécimens ont été recensés l’an dernier dans ce pays alpin de 9 millions d'habitants. Deux régions sont particulièrement concernées : la Carinthie, à la frontière avec la Slovénie, et le Tyrol, région très touristique de l’ouest de l’Autriche. Plusieurs régions ont pris cette année des mesures pour faire face à la présence du canidé en autorisant des abattages rapides.

L’antenne autrichienne de l’ONG WWF s’est vivement opposée à ces mesures. L’association, dénonce un abattage qui devient systématique, selon lui, en Autriche. En revanche, l’annonce de la présidente de la Commission européenne a été reçue avec enthousiasme par le gouverneur du Tyrol qui a promis d’envoyer rapidement toutes les données nécessaires.