La "journée de l'Europe" vue depuis Bruxelles et Jérusalem

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est à Kiev mardi 9 mai pour un cinquième voyage en Ukraine depuis le début de la guerre : cette visite est d'autant plus symbolique que l'Union européenne célèbre ce jour-là la journée de l'Europe. Non content d'avoir rompu avec la tradition soviétique et célébrer la capitulation nazie le 8 mai comme les Occidentaux, Volodymyr Zelensky a institué à compter de cette année, le 9 mai "journée de l'Europe" pour l'Ukraine. C'est aussi le symbole de la volonté du président ukrainien d'accélérer la candidature d'adhésion de son pays qu'il a de nouveau demandée mardi matin mais qui ne progressera pas.

En Israël, le volet diplomatique de la journée est annulé

La célébration de la journée de l’Europe s’annonce perturbée en Israël, où la représentation de l'Union a décidé d'annuler le volet diplomatique de la journée car le gouvernement israélien allait être représenté par un ministre d'extrême droite. Israël avait désigné Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, chef de file d'un mouvement sioniste religieux d'extrême droite, messianique et raciste. Mais face à ce provocateur qui peut parfois dégainer son pistolet à Jérusalem-Est, dans les quartiers palestiniens, l'Union européenne refuse "d'offrir une tribune à quelqu'un dont les vues entrent en contradiction avec les valeurs qu'elle défend."

Seules la Hongrie et la Pologne étaient disposées à accueillir Ben Gvir alors Bruxelles a immédiatement suivi la recommandation des vingt-cinq autres. Piqué au vif, le ministre éconduit malgré son insistance à venir, parle d'une "honte pour l'UE qui prétend représenter les valeurs de la démocratie et du multiculturalisme et se livre à un "bâillonnage anti-diplomatique"'.