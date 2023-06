Journée mondiale des réfugiés : l'exode massif des habitants au Venezuela, le Tchad terre d'accueil des victimes de la guerre au Soudan

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Au Venezuela, sept millions d'habitants ont quitté le pays depuis 2015. Un chiffre contesté par le gouvernement, et qui est la conséquence d’une crise économique, sociale et démocratique majeure depuis les années 2010. Cet exode a d'abord des conséquences internes : manque de professeurs, de chefs d’entreprise, de personnels qualifiés et de main-d'oeuvre en général. Mais le départ massif des Vénézuéliens a également des conséquences à l'étranger, dans les pays d'accueil. S’ils se sont au départ organisés pour faciliter la vie des migrants, on y observe de plus en plus de rejet comme au Chili, et un durcissement des conditions de migration comme aux États-Unis.

Le Tchad, quant à lui, est devenu depuis le début de la guerre au Soudan le pays d'Afrique qui accueille le plus grand nombre de réfugiés sur son sol par rapport à sa population. Plus de 150 000 victimes du conflit ont déjà franchi la frontière, en provenance du Darfour, s'ajoutant aux 600 000 autres réfugiés déjà présents au Tchad. Au total, le pays accueille donc plus de 750 000 exilés, soit l'équivalent de 4% de sa population. Mais pour leur venir en aide, les moyens manquent cruellement, et les humanitaires réclament une aide financière de la communauté internationale en urgence pour éviter une crise majeure au Tchad.