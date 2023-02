Environnement : la montée des eaux à Bangkok et dans l'archipel des Tuvalu

Dans le club des correspondants, franceinfo passe les frontières pour voir ce qui se passe ailleurs dans le monde.

Le conseil de sécurité de l’ONU se réunit mardi 14 février pour discuter de la montée du niveau de la mer, qui menace d’engloutir plusieurs villes et capitales dans le monde d’ici quelques décennies seulement. Le club des correspondants s'intéresse au cas de Bangkok en Thaïlande et des nations insulaires dans l'Océan pacifique.

Les pays du Pacifique, ces petites nations insulaires, sont devenues pour certaines encore plus petites ces dernières années, car une partie de leur territoire a commencé à être englouti. Parmi ces pays qui pourraient disparaître, il y a le petit archipel de Tuvalu. Dans ce pays de 11 000 habitants seulement, le niveau de la mer monte de 5mm par an depuis 1993. Cela n’a l’air de rien sauf que le point le plus élevé dans ce tout petit pays, n’est qu’à 4,5 m d’altitude. Résultat, le climat a déjà changé, les précipitations, les tempêtes et les cyclones sont à la fois plus fréquents et plus violents, et près de 20% de la population a déjà quitté le pays pour s’installer en Nouvelle Zélande.

la ville de Bangkok menacée de disparition ?

En Thaïlande, la capitale Bangkok est menacée de disparaître sous les eaux d’ici 2050, selon des études récentes. Un rapport de 2019 démontre clairement que Bangkok, située à seulement 1,5 m au-dessus du niveau de l’eau subira des inondations graves à partir de 2030 avant d’être progressivement complètement submergée en 2050 si rien n’est fait pour enrayer le phénomène. Bangkok est aujourd’hui classée à la neuvième place des villes les plus menacées au monde. Le sud-est de l'Asie est une zone particulièrement à risque puisque la majorité du Vietnam et de la Malaisie sont aussi menacées de disparition.