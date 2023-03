Comment est perçu le rapport du Giec au Canada et en Australie

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Le Club des correspondants revient aujourd'hui sur le "dernier avertissement" adressé par le Groupe d'experts intergouvernemental des Nations unies. Le Giec a publié, lundi 20 mars, la synthèse de son sixième rapport. Il appelle l’ensemble des pays et des secteurs économiques à agir plus vite, et plus fort, face au réchauffement climatique.

Direction le Canada et l'Australie, deux pays faisant partie des plus gros pollueurs, pour voir comment est reçu ce rapport. Le gouvernement australien n’a même pas voulu en prendre acte. Pourtant ce nouveau gouvernement a répété que contrairement à ses prédécesseurs conservateurs, il allait s’engager dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Le gouvernement canadien a annoncé vouloir "mettre en place une série de mesures" pour réduire la "dépendance aux combustibles fossiles". Mais les paroles ne sont pas vraiment suivies par des actes, selon les associations.