Agriculture : la crise des céréales ukrainiennes vue de Bruxelles et Varsovie

Depuis le début de la guerre, l'Union européenne a levé les barrières douanières sur les produits agricoles ukrainiens pour permettre à l'Ukraine de continuer à exporter ses céréales. Normalement elles devaient transiter vers les ports de l'Union pour être exportées vers les pays du Sud, sauf qu'une grande partie de ces produits se sont retrouvés sur le marché intérieur, notamment dans les pays en première ligne comme la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie, où les marchés locaux ont été déstabilisés. Les prix ont baissé et les agriculteurs sont parfois descendus dans la rue pour protester.

En Pologne, quatre millions de tonnes de maïs, de blé, d’orge et de colza sont entrées dans le pays et seulement 700 000 tonnes en sont ressorties. En réponse, les cinq États concernés ont décidé, au mois d'avril, unilatéralement et au mépris des règles européennes, d'interdire provisoirement l'importation de céréales en provenance d'Ukraine.