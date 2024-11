Visite en Argentine : Emmanuel Macron-Javier Milei, deux dirigeants que tout oppose

Du lundi au vendredi à 6h44, 8h15, 9h39 et 14h50, le samedi à 8h21, 10h21, et 12h54

Emmanuel Macron a entamé samedi son plus long voyage depuis 2017, une tournée en Amérique du Sud qu’il a entamée par l’Argentine, où il a été accueilli froidement par le président Javier Milei.

Le couple Macron sera bien seul tout à l’heure dimanche 17 novembre devant l’église de la Santa Cruz, à Buenos Aires, lieu de mémoire de la résistance contre la dictature argentine. Nulle trace du président Milei, ou d’un de ses représentants, et pour cause : le président argentin minimise les atrocités commises dans les années 1970 et conteste le nombre de victimes. Certains de ses proches affichent même leur soutien aux anciens tortionnaires, aujourd’hui emprisonnés.

Et il n’y a pas que l’Histoire qui fâche. Il faut dire que Milei collectionne les superlatifs : ultralibéral en matière économique, ultraconservateur sur le plan des valeurs, il est aussi radicalement climatosceptique. Alors, veut-il sortir son pays de l’accord de Paris sur le climat ? En tout cas, la délégation argentine a quitté cette semaine les négociations de la COP29 en Azerbaïdjan. Un signe et une perspective que veut absolument éviter Emmanuel Macron.

Le président français ambitionne de "raccrocher Milei au consensus international", mais sur quel terrain d’entente ? Il veut aussi approfondir la relation économique avec l’Argentine. L'entreprise minière et métallurgique française Eramet, dont la patronne fait partie du voyage, vient d'inaugurer une mine de lithium au nord du pays. On parle aussi d’une possible vente de sous-marins. En revanche, pas question de signer en l’état l’accord négocié depuis 25 ans par l’Union européenne avec le Mercosur, dont l’Argentine fait partie.

Le président français veut montrer qu’il peut dialoguer avec des homologues controversés, Trump et Poutine il y a quelques années, Milei aujourd’hui, mais pour quel résultat ? Galvanisé par la victoire de Donald Trump aux États-Unis, le président argentin était cette semaine à Mar a Lago pour fêter l’événement et préparer l’avenir avec ses "vrais" amis. Il a certes dîné en tête-à-tête samedi soir avec Emmanuel Macron, avant un second entretien cet après-midi, mais est-ce un signe ? Aucune prise de parole commune n’est annoncée dimanche.