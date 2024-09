Du lundi au vendredi à 6h44, 8h15, 9h39 et 14h50, le samedi à 8h21, 10h21, et 12h54

L'homme qui a mis en scène la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques au Stade de France s'appelle Romain Pissenem. Avec son frère Yann, les deux Français sont en réalité des incontournables du monde de la fête, notamment à Ibiza.

Dans la régie de l'Ushuaïa Ibiza Hôtel, une sorte de parc d'attractions pour adultes fortunés, le producteur scrute l'immense scène colorée sur laquelle David Guetta s'agite en enchaînant ses tubes, comme chaque semaine. Romain Pissenem vient juste de rentrer d'Azerbaïdjan, avant de reprendre un avion pour Londres où il réside, et coordonne le travail des opérateurs de sa société de production High Scream. Ces deux frères sont devenus en un peu plus de dix ans les producteurs-metteurs en scène les plus prisés du monde avec leur société High Scream.

Un spectacle très visuel

Dans cet hôtel, les chambres avec balcon donnent sur la piste de danse et la scène. Le spectacle est sonore mais aussi visuel. Ce soir-là, au-dessus de près de 8 000 spectateurs, une ballerine est suspendue à des dizaines de ballons blancs gonflés à l'hélium. Le public garde son smartphone en l'air, sous le charme. "Le spectacle est vraiment incroyable, les lumières, la pyrotechnie, et les avions qui passent au-dessus de la scène, c'est très beau", dit cet homme en anglais. "C'est absolument fantastique, c'est une expérience incroyable", abonde cette femme à ses côtés.

Vue de la régie du spectacle de David Guetta proposé chaque semaine à l'Ushuaia à Ibiza. (Cyril Destracque / RADIOFRANCE)

Romain Pissenem et Yann, son frère, ont lancé ces shows à Ibiza il y a 13 ans. Et le succès est total, avec près d'un million d'entrées enregistrées chaque été. "C'est génial, il y a des gens de tous les pays du monde, de toutes les cultures du monde, confie Romain, et c'est bien de voir que pendant deux heures, on arrive à mettre tout le monde ensemble et que ça se passe très bien."

À la fin du spectacle à 23h, on démonte le matériel pendant que, de l'autre côté de la rue, ouvre le Haï, une boîte de nuit reliftée par les Pissenem. Au programme chaque semaine, les meilleurs DJ du monde, devant jusqu'à 8 000 clubbeurs par soirée. Ici, pas de boules à facettes ni de stroboscopes, les soirées ont toute autre allure. Pedro Winter DJ, patron du label EdBanger, acteur d'expérience de la scène électro salue un certain savoir-faire : "Un DJ c'est un artiste très seul derrière ses machines, et Romain arrive, lui, avec son armada de lumières, de feux d’artifice, décrit-il,

"Romain, c'est le savant fou qui trouvé l'alchimie parfaite des lumières et des endroits obscurs." Pedro Winter DJ, patron du label EdBanger à franceinfo

Pourtant, rien ne prédestinait les frères Pissenem à devenir les rois de la nuit à Ibiza. Ils ont grandi dans un village de 400 habitants, tout près de Nancy. Romain, passionné de théâtre, a connu son premier succès en montant un spectacle mariant théâtre et soirée électro sur une péniche à Paris. Yann, lui, a enchaîné les boulots de serveur en Espagne, avant d'avoir l'idée de monter un bar musical de plage, ouvert de 17h à 22h. Les fondations en quelque sorte du concept de l'Ushuaïa. Et c'est le début du grand succès pour les deux hommes, restés depuis très discrets.

Les frères Pissenem, Romain à gauche, Yann à droite. (Cyril Destracque / RADIOFRANCE)

Aujourd'hui, High Scream produit environ 1 500 spectacles par an. Les deux quadragénaires sont propriétaires des deux plus grosses boîtes de nuit et de plusieurs restaurants à Ibiza. On les imagine millionnaires, mais ne comptez pas sur eux pour confirmer. "Ce n’est pas qu'on ne parle pas d'argent, mais ce n'est pas le plus intéressant dans l'aventure", assure Romain,

"Est-ce qu'on gagne de l'argent, oui c'est certain. Ceux que ça intéresse peuvent compter, mais l'idée c'est de vendre du rêve, et c'est mieux de pas mettre de prix à du rêve." Romain Pissenem à franceinfo

Et les frères Pissenem ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils ont d'autres projets. Romain a accompli un rêve de gosse en produisant la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques cet été à Paris : "Pouvoir réussir dans mon pays, revenir à la maison et pouvoir faire la clôture des Jeux olympiques, c'est du grand spectacle pour le plus grand nombre."

Fin octobre, les frères Pissenem ouvriront un nouvel Ushuaia à Dubaï. L'année prochaine, Romain produira le show de DJ Snake au Stade de France et celui de David Guetta au Vélodrome à Marseille. Deux premières pour le producteur. Autre projet fou, Yann ouvrira l'Univers, un nouveau club promu par Will Smith et présenté comme révolutionnaire à Ibiza, à découvrir au printemps 2025, avec l'objectif annoncé de "pousser la barre encore un peu plus haut".