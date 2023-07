REPORTAGE. "L'année dernière, il y a eu 584 départs de feu" : comment les pompiers bretons se préparent à lutter contre les incendies de l'été

Face à une situation qui pourrait s'aggraver dans les années à venir, les soldats du feu bretons s'exercent à faire face à la nouvelle situation dans une région jusqu'ici épargnée.

"Ici Codis exercice, reçu, vous êtes en patrouille à l'ouest de la croix Sainte-Anne..." L'échange se déroule dans un décor sinistre au cœur de la forêt de Paimpont, précisément là où la forêt a brûlé l’an dernier, lors d'un grand exercice incendie à Campénéac. La Bretagne, jusqu'ici plutôt épargnée par les départs de feu s'attend désormais à des étés difficiles.

Pour le scénario de cet exercice en grandeur nature, ce sont d’abord des agents de l’Office national des forêts qui découvrent un départ de feu. Equipés d'une lance et d'une cuve de 600 litres d'eau à l’arrière de leur 4x4, ils s'organisent, de quoi tenir quelques minutes. "Les premières minutes sont les plus importantes dans les stratégies d'attaque du feu, explique Marie Dubois, directrice de l’ONF en Bretagne, ça permet ensuite d'attendre l'arrivée des collègues pompiers."

Exercice des pompiers à Campénéac (56). (SOLENNE LE HEN / FRANCEINFO)

Six camions-citernes et une cinquantaine de pompiers prennent ensuite le relais. La consigne est transmise à l'équipe de l'ONF : "Repli du personnel, vous posez les lances. Regagnez vos engins." L'année 2022 était "peut-être une saison exceptionnelle", estime Jean-Marie, déjà présent il y a moins d'un an lorsque la forêt de Paimpont a brûlé : "Mais malheureusement, avec le réchauffement climatique, on risque de connaître encore des saisons comme ça. C'est pour ça qu'on fait un exercice de cette ampleur."

L'étang des sœurs de l'Abbaye à disposition

De l’été dernier, on retient surtout les gigantesques incendies en Gironde. Mais les flammes ont aussi marqué un tournant en Bretagne avec les Monts d’Arrée en feu, tout comme la forêt de Paimpont, la fameuse forêt de Brocéliande, et jusqu'à 15 départs de feu par jour dans le Morbihan. D'après le préfet Pascal Bolot," il y a eu 584 départs de feu l'année dernière. Ce sont 80 pour une année normale, c'est un rapport de sept, pour montrer le caractère exceptionnel de cette année 2022."

La situation pourrait d'ailleurs empirer dans les prochaines années, prévient Marie Dubois de l’ONF : "Avec le changement climatique, nous, à l'Office national des forêts, on constate que les forêts ou les espaces naturels comme les landes souffrent plus et sont plus sensibles au feu."

"Avec cet effet de sécheresse permanent, le feu peut se propager plus vite, plus rapidement et de façon plus intense, y compris avec des sauts de feu." Marie Dubois à franceinfo

La Bretagne doit donc s'organiser pour apprendre à faire face au feu, à l'aide de petits enseignements, de détails qui permettront d’être prêts si le feu se déclare. Au poste de commandement par exemple, une nouvelle imprimante peut sortir des plans de la forêt en grand format et plus en format A4, pour éviter aux pompiers de s’arracher les yeux. Les fréquences radio sont désormais communes pour l’ONF et les pompiers. À Campénéac, les agriculteurs sont entraînés à ravitailler les pompiers avec leur citerne et les sœurs de l’Abbaye toute proche ont même accepté de mettre leur étang à disposition.

Des hélicoptères d'une capacité de 3 000 litres

Les moyens matériels de lutte contre les incendies ont également été renforcés. La région a commandé huit nouveaux camions-citernes, mais la pénurie de semi-conducteurs, et les commandes des autres régions de France retardent leur livraison. Un drone permet également de filmer la situation dans les airs.

De plus, " il a été décidé de prépositionner des moyens plus lourds, poursuit le préfet, des hélicoptères de type Puma A330 qui peuvent porter jusqu'à 3 000 litres d'eau pour attaquer les feux. Si on a un hélicoptère qui a cette capacité-là, on peut traiter un départ de feu, en plus des hommes au sol, avec de grandes chances de succès."

Ces hélicoptères seront basés à Vannes (Morbihan) et Châteauroux (Indre), pour toute la façade ouest. Un autre tournant est aussi à souligner pour la région : traditionnellement, les pompiers bretons souvent épargnés allaient aider leurs collègues du sud de la France sur les incendies. L’été dernier, ce sont eux qui ont eu besoin de renforts, des pompiers venus notamment d’Auvergne, d’Alsace, et même de Suède. Cette année, la préfecture du Morbihan a déjà identifié des collèges et lycées disponibles pour l’été, pour héberger des pompiers d’autres régions si leurs collègues bretons se retrouvaient débordés par les incendies.