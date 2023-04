REPORTAGE. Irlande du Nord : 25 ans après l'accord de paix, des familles toujours en lutte pour obtenir la vérité sur la mort de leurs proches

Il y a 25 ans, jour pour jour, l’Irlande faisait enfin la paix après 30 ans d’affrontements sanglants entre les républicains catholiques et les loyalistes protestants. Mais 25 ans après "l’Accord du Vendredi saint", tout n’est pas réglé.

C'était le 10 avril 1998 : l'Accord de Belfast, connu également sous le nom d'Accord du Vendredi saint, mettait un terme à 30 ans d'affrontements inter-religieux en Irlande. Mais les conséquences de ce conflit, qui s'est soldé par plus de 3 500 morts, se font sentir aujourd’hui encore : des familles demandent justice, celles qui ont perdu un proche lors des attentats, des attaques, des explosions…

Plus de 1 000 meurtres sont encore non résolus. Celui de Paddy Butler par exemple, abattu par l’armée britannique le 9 juillet 1972 dans le quartier de Springhill, à Belfast Ouest. Il est en train de porter secours à une adolescente de 13 ans qui vient d’être touchée par une balle. Paddy Butler est pris pour cible à son tour. Ils meurent tous les deux. L’armée s’est contentée de dire qu’elle avait répondu à des tirs ennemis. Aucune arme n’a été retrouvée sur les victimes ce jour-là.

51 ans plus tard, la petite fille de Paddy Butler, demande justice. Natasha Butler ne peut pas oublier ce drame familial. "C’est encore très dur, dit cette mère de famille. Cette campagne pour la vérité a commencé il y a plus de 50 ans maintenant pour savoir ce qui est arrivé à des êtres chers. Récemment, nous avons obtenu l’ouverture d’une enquête publique. Jusqu’ici, tout nous a été caché."

"Il est grand temps que l’on nous dise pourquoi et comment nos proches sont morts." Natasha Butler à franceinfo

Une enquête publique, "inquest" dit-on ici, est un processus propre à la justice britannique. On revient sur les faits pendant des audiences qui peuvent durer des semaines. Avec des témoins, des preuves, des indices… Mais pas d’accusé. L’objectif est de déterminer les conditions du drame. Obtenir ce type d’enquête, c’est déjà très rare et ça risque de l’être encore plus : un projet de loi est discuté au Parlement à Westminster en ce moment même pour tirer un trait définitif sur ce passé douloureux. Une commission sera créée pour faire ces enquêtes et ceux qui l’aideront ne seront pas poursuivis. Ce qui crée des remous.

On "dédouane les coupables", dénoncent des familles de victimes

Quelques dizaines de familles se sont réunies cet après-midi là sur un trottoir dans le centre de Belfast, malgré le vent et la pluie. Derrière des banderoles qui rappellent leurs proches tués, elles viennent protester. "Ce projet de loi désastreux dédouane les coupables, s’insurge JJ Magee dont la sœur a été tuée en 1976, elle avait 16 ans. Plus d’accusation, pas de procès. Nous réclamons justice, nous voulons que l’on raconte ce qui s’est passé ici. Cette terrible guerre que nous avons traversée pendant plus de 30 ans."

JJ Magee à Belfast (Irlande du Nord), avril 2023 (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

Ils sont déterminés même si le combat dure, parfois depuis la naissance. C’est le cas de Nicole McKeown, elle n’a jamais connu son grand-père, tué il y a 50 ans. La guerre est finie, la douleur est toujours présente : "Je dirais que nous avons déjà fait beaucoup de chemin en tant que société. On communique, on avance. Mais le gouvernement agit toujours de la même manière, pour cacher la vérité. Le seul moyen d’avancer, c’est que justice soit faite."

Certains combats judiciaires finissent par arriver à leur terme, c’est très rare. John Teggart y est parvenu. Il a 11 ans quand son père est abattu à Ballymurphy en 1971, touché par 14 balles. Il y a deux ans, la justice le reconnaît comme une victime innocente et l’armée britannique est jugée responsable de sa mort. L’année dernière, John Teggart a même reçu une importante indemnisation financière. Un soulagement pour lui, mais il n’oubliera jamais la manière dont les enquêteurs ont traité sa famille : "On a dit à ma mère, puisque son mari était sans emploi quand il a été tué, qu’elle se retrouvait dans une meilleure situation financière, car elle avait une bouche de moins à nourrir. Voilà le genre de choses que l’on entendait dans les tribunaux."

John Teggart a reçu une indemnisation financière, 50 ans après la mort de son père. Belfast (Irlande du Nord), avril 2023 (RICHARD PLACE / RADIO FRANCE)

50 ans d’humiliations et de mensonges, parfois écrits noir sur blanc par les autorités. Comme pour John McKerr, également tué par les militaires à Ballymurphy en 1971 : les enquêteurs ont longtemps affirmé qu’il avait une arme à feu dans la main droite. Or, McKerr n’avait pas de main droite, il l’avait perdue pendant la Seconde Guerre mondiale.

25 ans après l’Accord du Vendredi saint, les familles veulent la vérité, la justice pour enfin vivre en paix.