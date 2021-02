"Les consommateurs ont du sang sur les mains" : le travail forcé des Ouïghours derrière les articles "made in China"

Le collectif Collages féminicides Paris dénonce la répression des Ouïghours soumis au travail forcé. (FIORA GARENZI / HANS LUCAS VIA AFP)

Peut-être faites-vous les soldes, en ce moment. Mais à quel prix ? Celui du sang du peuple ouïghour, une ethnie musulmane du nord-ouest de la Chine persécutée par le régime : c'est ce que dénonce Ali Omer, le président de l’association des Ouïghours de France, que franceinfo rencontre dans un magasin d’équipements sportif. "Nike, Adidas : toutes ces baskets sont faites en coton récolté par les Ouïghours en travail forcé, en Turkestan oriental, explique Ali Omer, en passant les articles en revue. Les consommateurs les achètent et ils ont du sang sur les mains : on participe au génocide avec notre propre argent !"

En effet, plus de 80% du coton chinois provient de la région autonome ouïghoure du Xinjiang. 83 grandes marques, principalement de l’habillement, comme Uniqlo ou Gap, seraient ainsi liées au travail forcé des Ouïghours. Les ONG les appellent à cesser de s’y approvisionner en matière première. Mais si Marks & Spencer ou H&M par exemple s’y engagent, beaucoup d’autres, comme le groupe Inditex, propriétaire de Zara, pourtant incriminé, assurent ne pas être concernées.

Il n’y a d'ailleurs pas que le travail forcé dans les champs de coton : plus d’un million de Ouïghours seraient ainsi détenus dans des camps de rééducation politique. Pékin dément et évoque des "centres de formation professionnelle" pour lutter contre la radicalisation islamiste. Mais les témoignages des rares prisonniers rescapés sont glaçants, comme le détaille Ali Omer.

Si les prisonniers prononcent un mot de ouïghour, ils sont torturés par des gardiens des camps. Il y a des viols, des prélèvement d'organes, des stérilisations chez les femmes. Ali Omer à franceinfo

Les Ouïghours constituent le principal groupe ethnique du Xinjiang, une immense région de la Chine qui a notamment des frontières communes avec l'Afghanistan et le Pakistan. "Ils apprennent des chants patriotiques chinois et obligent à manger du porc, boire des alcools, poursuit Ali Omer. C'est pour effacer leur identité et qu'ils deviennent devient Chinois." Des Ouïghours seraient aussi vendus par lot sur des sites de petites annonces comme ouvriers pour des usines en Chine intérieure.

Des appels malveillants pour les intimider en France

Persécutés en Chine, beaucoup font l'objet d'intimidations en France : "On reçoit des coups de téléphone lors desquels on nous dit qu'on connaît nos familles et que si on dit du mal du gouvernement, il leur arrivera du mal... Lorsque nous manifestons, il y a toujours quelqu'un qui filme pour nous espionner."

L’aliénation du peuple ouïghour a pour but d'asseoir la domination de la Chine, analyse Dilnur Réhane, présidente de l’Institut ouïghour d’Europe. "Xi Jinping rêve que la Chine devienne le numéro un mondial, économiquement et militairement, souligne-t-elle. Pour atteindre ce rêve, il a pour gigantesque projet une nouvelle Route de la soie et la région ouïghoure est la porte de la Chine vers l'Europe via l'Asie centrale."

La région regorge de ressources naturelles : elle fournit 40% du charbon, environ 20% du pétrole et du gaz naturel. La région ouïghoure est un eldorado pour atteindre le rêve chinois ! Aux yeux de Xi Jinping, la rebellion culturelle ouïghoure est devenue un obstacle. Dilnur Réhane à franceinfo

Dilnur Réhane s’indigne de l’accord de principe sur les investissements conclu entre l’Union européenne et la Chine en décembre dernier. Tout comme Raphaël Glucksmann, député européen et défenseur des Ouïghours. "Il y a une honte européenne sur ce sujet et on pourrait engager un rapport de force, estime-t-il. La Chine a besoin du marché européen : nous sommes le premier marché du monde. Si nous commençons à mettre des barrières aux produits chinois qui sont produits par l'esclavage des Ouïghours, ça aura un impact en Chine."

"Personne ne demande aux dirigeants européens d'entrer en guerre avec la Chine, rappelle Raphaël Glusckman. Mais entre ne rien faire et la guerre, il y a tout un espace d'action qui s'appelle la politique. Ils devraient sanctionner des responsables chinois de la répression contre les Ouïghours. Il y a la possibilité de le faire. Il n'y a juste pas la volonté politique de le faire." Le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont, eux, décidé de stopper toutes les importations chinoises issues de ce travail forcé.