Chine : quand le régime communiste joue les intermédiaires pour faciliter les mariages et encourager la natalité

Du lundi au vendredi à à 6h44 et 8h14, 15h24, le samedi à 8h21 et 10h21

Le choix de franceinfo La rédaction de franceinfo Du lundi au vendredi à à 6h44 et 8h14, 15h24, le samedi à 8h21 et 10h21

Alors que la Chine est confrontée à une inquiétante baisse de la natalité et que les Chinois hésitent de plus en plus à fonder une famille, le régime se montre particulièrement actif pour inciter les jeunes à trouver leur futur partenaire.

Baisse du nombre de naissances, vieillissement de la population, nombre de mariages divisé par deux, la Chine fait face à une urgence : relancer la famille et la natalité. Pour cela, les autorités vont jusqu'à organiser des rencontres de célibataires. Une sorte de speed dating à la façon chinoise, auquel franceinfo a assisté dans la province du Zhejiang, dans le sud de la Chine. Une journée de rencontre pour 36 célibataires, organisée par la Ligue de la Jeunesse communiste.

à lire aussi La Chine vieillit à grande vitesse

Bouquets de fleurs, peinture sur ombrelle et pêche à la crevette

Le cadre est champêtre, en musique, l'événement se déroule au bord d’une rivière au milieu des champs de blé et des rizières, dans la périphérie de la ville de Shaoxing avec ses cinq millions d’habitants. La Ligue de la jeunesse communiste a installé ici une grande tente pour accueillir le groupe de célibataires. Deux d'entre eux se connaissent depuis à peine une heure, mais lorsqu'on les regarde en train de poser pour une photo souvenir, on a l’impression qu’ils sont presque déjà en couple. Elle a 27 ans et travaille aux impôts, lui, dans le privé.

"Quel hasard ! Nous avons tiré la carte avec la lettre E pour former notre couple. Je pense que ma partenaire est tout simplement géniale, elle est belle, elle a la classe, elle a un bon travail au bureau des impôts, et elle est très vive et joyeuse. Je lui donne 99 sur 100, en espérant juste que ce n’est pas une personne trop fière. Nous nous sommes déjà donné rendez-vous pour faire des jeux de société le week-end ou après le travail", raconte le jeune homme. Elle, collée à ce célibataire, complète : "Mon partenaire est très gentlemen et vivant, on s’entend bien. Tout est possible avec lui."

Les participants partagent des activités pour faire connaissance. (SEBASTIEN BERRIOT - FRANCEINFO - RADIO FRANCE)

Les célibataires participent à des activités : peinture sur ombrelle, pêche à la crevette et curling. Tout est fait pendant cette journée pour permettre aux jeunes de faire connaissance et surtout de se rapprocher le plus possible. Tout cela est complètement assumé par Yu Chengang, vice-président de la Ligue de la jeunesse communiste locale.

"Le jour de l'événement, nous demandons à chaque homme de préparer un bouquet avec ses fleurs préférées qu’il dépose sur l’un des sièges du bus. Ensuite, les filles montent à bord et elles choisissent leurs fleurs préférées. Et c’est de cette manière que le couple se forme." Yu Chengang, vice-président de la Ligue de la jeunesse communiste locale. à franceinfo

Urgence politique pour la Chine

Si les autorités s’investissent autant dans ce genre d’évènement, c’est parce qu’il y a urgence. Il est assez rare de voir des autorités publiques intervenir ainsi dans des rencontres amoureuses, mais relancer la famille et la natalité est devenu en Chine un objectif politique prioritaire car toute l’économie chinoise en dépend. Et notamment ici, à Shaoxing explique Xu Jia, la représentante du comité de quartier.

"Le district de Shangyu est l’une des principales zones en Chine où on produit des parapluies et du matériel de camping. Il y a plus de 1 500 entreprises et donc la demande de talents est très forte, c'est pourquoi notre bureau organise ce genre événement. Nous espérons que les jeunes trouveront un bon partenaire et s’installeront dans notre ville pour vivre et travailler en couple. C’est vraiment l’objectif premier de notre activité."

En Chine, le nombre de mariage a été quasiment divisé par deux depuis 2013. (SEBASTIEN BERRIOT - FRANCEINFO - RADIO FRANCE)

Et cela fonctionne. Des couples commencent à se former et à s’isoler dans un coin du jardin. Les activités sont organisées de façon à pouvoir changer de partenaire discrètement si le courant ne passe pas. Les membres de la Ligue de la jeunesse communiste observent les allées et venues de chacun et en cas de besoin, on n’hésite pas à forcer un peu le destin, reconnaît Ci Ren Gaji, l’une des organisatrices. "Si certains couples sont trop timides, les travailleurs sur place leur font signe de se rapprocher pour que les photos soient plus belles, nous brisons la glace pour eux."

"On constate que pour certains couples, la flamme de l’amour est déjà allumée. Pour d’autres, c’est plus lent. ils ont besoin d’être un peu poussés, alors nous leur donnons un petit coup de main." Ci Ren Gaji, une des organisatrices à franceinfo

"Vous n'avez pas remarqué tout à l'heure ? Il y a un homme là-bas qui a déjà commencé à porter le sac à main de sa partenaire lors de la sortie dans le village. C’est le signe qu’ils s’entendent bien qu’ils se sentent bien ensemble", note-t-elle.

Convaincre de jeunes Chinois de se mettre en couple n’est pas une mince affaire dans un pays où le nombre de mariages a été quasiment divisé par deux depuis 2013. Mais ce genre de rencontres semble séduire, plus en tout cas que les rendez vous traditionnels arrangés par les parents et la famille explique Jinping, bibliothécaire de 30 ans. "Les partenaires que nos parents nous présentent, on ne les voit qu’une seule fois, et c’est donc difficile de bien connaitre la personne. Ici, cette activité est plus amusante car tout le monde participe et interagit pour mieux se connaître. Le garçon que j’ai rencontré a la peau bien blanche et est très civilisé. Nous avons parlé joyeusement dans le bus, et nous avons décidé de rester partenaire pour cette journée et ensuite faire mieux connaissance."

À Shaoxing, ce genre d’activité est organisé une fois par mois. Sur les 36 célibataires qui s’étaient inscrits ce jour-là, les organisateurs estiment avoir repéré quatre à cinq couples susceptibles de pouvoir déboucher sur un mariage. De toutes petites victoires à l’échelle de la Chine, mais que le régime communiste considère comme essentielles pour pouvoir enrayer l’inexorable vieillissement de la population.