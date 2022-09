"C'était comme un long cauchemar" : les élèves ukrainiens retrouvent leur école après six mois de guerre

Dans les écoles de Kiev, le brouhaha des enfants dans les couloirs résonne à nouveau, après plus de six mois d'absence. Ces voix d'enfants qui font du bien à entendre et qui disent tout du retour à une vie presque normale. Depuis le début de l'invasion russe en février, les écoles ukrainiennes étaient fermées, alors ce retour à l'école était très espéré.

Les parents et les enfants ont souvent pris les devants, ils n'ont pas attendu le jour de la rentrée pour retrouver leur école. Ils ont défilé toute cette semaine dans les établissements pour vérifier notamment que l'école dispose d'un abri anti-bombes. Les familles qui ont la chance d'avoir à proximité de leur domicile une telle école pourront décider d'y envoyer ou non leurs enfants.

Katia, 9 ans, s'apprête à retrouver les bancs de sa classe, après avoir passé six mois à étudier tant bien que mal derrière son écran, parfois avec le bruit des bombes en arrière-plan. "Mes amies me manquent, ma prof, la récréation. Tout au fond de moi, oui, j'ai peur, mais j'ai vraiment envie de retrouver l'école", raconte-t-elle. Katia a retrouvé son enseignante pour un long calin, image du soulagement de retrouver enfin un semblant de vie normale.

Cette rentrée est un défi pour les autorités ukrainiennes. Le ministère de l'Éducation n'autorise que les écoles disposant d'un abri à ouvrir, ce qui représente une école sur deux dans le pays. Plus de 2 000 écoles ont été endommagées, voire carrément détruites depuis le début de la guerre. "On a hésité d'abord, mais après avoir vu l'abri, nous sommes rassurés", confie la maman de Katia.

Un soulagement de retourner à l'école, mais aussi un geste politique pour les parents de la petite Katia. Son père évoque un geste de "résistance" dans ce contexte de guerre. À chaque alerte aérienne dans le secteur, les enfants devront donc descendre au sous-sol, dans les abris anti-bombes. Ils ressemblent à des caves, avec les murs, des chaises et des tables installées pour accueillir les enfants. Des salles de classe aux allures de bunkers.

Pendant toute la semaine qui a précédé la rentrée, Svetlana Bourakova, la vice-directrice de cette école de Kiev a fait visiter chaque jour ces abris aux parents, affichant aussi un ton rassurant. "Certains de nos collègues sont partis combattre sur le front, alors nous ici, nous devons travailler aussi !", explique-t-elle.

Derrière une sérénité affichée, l'enseignante ne peut pas complètement dissimuler la pression et l'émotion qui pèse sur elle en ce jour très particulier. "Oui, j'ai peur, finit-elle par concéder dans un sanglot, c'est la première fois que je m'autorise à pleurer depuis six mois." "Mais vous voyez, nos enfants sont beaux. À aucun moment, je n'ai pensé à partir, quitter cette école", poursuit-elle

Ce retour à l'école ne concerne pas tous les enfants ukrainiens. Ceux dont l'école n'est pas équipée d'un abri notamment. C'est le cas de Vainona, 9 ans, qui habite dans la banlieue de Kiev et qui fera sa rentrée à la maison. "Je ne veux pas aller à l'école, parce qu'il n'y a pas d'abri pour se protéger des bombes", raconte-t-elle. L'envie de retrouver sa classe est tout de même très forte : "j'irai sinon, bien sûr que j'aimerais", lâche la petite fille.

Sa maman, elle, est beaucoup plus radicale. "Il faut vraiment être idiot pour laisser ses enfants retourner en classe !", s'agace-t-elle. "Pas un seul lieu n'est sûr en Ukraine, bien sûr que je suis fâchée !", continue la mère de famille .

"On fait face à une invasion et on devrait envoyer gaiement nos enfants à l'école ? Pour que ce cinglé de Poutine qui dirige cette grande puissance de merde nous souhaite une bonne rentrée en tirant sur nos enfants ?"