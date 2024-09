Rentrée politique : n'étant plus ministre, Gérald Darmain va s'exprimer dimanche à Tourcoing en homme "libre"

Gérald Darmanin avait repoussé sa rentrée du 15 au 29 septembre, histoire de ne pas faire son discours sans savoir s'il parlerait comme membre du gouvernement ou député du Nord. Samedi soir, le couperet est tombé. Gérald Darmanin n'est plus ministre, alors qu'il espérait le quai d'Orsay. Dimanche 29 septembre à Tourcoing, il s'exprimera donc comme député. Ça change les choses, Gérald Darmanin est "libre", de fait il n'est absolument plus soumis à une quelconque solidarité gouvernementale.

Gérald Darmanin est d'autant plus libre qu'il a été "humilié", explique une proche. Contrairement à certains de ses anciens collègues, "Gérald Darmanin n'a pas eu de coup de fil du Premier ministre samedi pour le prévenir qu'il ne ferait pas partie de la nouvelle équipe, il n'a eu qu'un SMS de Michel Barnier une fois la composition du gouvernement annoncée par le secrétaire général de l'Élysée !", poursuit-elle. Gérald Darmanin avait sacrément irrité le Premier ministre. C'est lui qui a mis le feu à l'ancienne majorité présidentielle en racontant que Michel Barnier voulait "augmenter les impôts".

Élisabeth Borne et Gabriel Attal attendus à Tourcoing

Dans sa ville de Tourcoing, Gérald Darmanin veut parler de la "question sociale", faire des propositions, en matière de pouvoir d'achat notamment. Selon un de ses amis, Gérald Darmanin "a à cœur de défendre ses convictions : pas de hausse d'impôts. Il veut aussi sortir de l'actualité immédiate et se saisir de questions de fond, comme le partage de la valeur". Bref, il veut incarner la droite sociale. Son discours sera particulièrement scruté. "Je ne vois pas de raison objective pour qu'il soit gentil avec le gouvernement", souffle une ministre. "Pour exister, il a intérêt à avoir des points de clivage avec Barnier", note un sénateur. Un proche de Gérald Darmanin se veut, néanmoins rassurant : "il est dans une logique constructive et souhaite que le gouvernement réussisse."

Sa rentrée à Tourcoing aura des airs de démonstration de force. L'équipe de Gérald Darmanin annonce un millier de personnes pour la journée bière-saucisses-frites : des militants, des élus locaux, des parlementaires, et même Gabriel Attal. Les relations étaient pourtant houleuses ces derniers mois entre les deux hommes. "Unité, unité, unité", scande un proche de l'ancien Premier ministre. Gabriel Attal et Gérald Darmanin se sont rapprochés pour peser face à Michel Barnier. Élisabeth Borne, avec qui c'était tendu en 2023 à la même époque, a aussi chamboulé son programme pour aller à Tourcoing. En campagne pour prendre la tête du parti macroniste, l'ancienne Première ministre était attendue en Haute-Marne et dans le Haut-Rhin ce week-end. Les militants de Mulhouse auront finalement un mot en visio. Gérald Darmanin a beau être à l'extérieur du gouvernement, il attire et prouve qu'il faudra compter avec lui.