Le brief politique. Le gouvernement lance des tests de consignes pour les bouteilles en plastique

Un collecteur de bouteilles en plastique à l'initiative d'un supermarché de Montauban en Bretagne. Le client dépose ses bouteilles et obtient un bon d'achat en échange. (MAXPPP)

Le gouvernement s’apprête à tester des consignes pour les bouteilles en plastique. Le passage de l'idée est à l'acte est imminent. À l'origine de l'initiative : des Français anonymes consultés via Internet par la secrétaire d'État à l'écologie. Séduite par cette idée, Brune Poirson consulte maintenant les industriels, la grande distribution, les collectivités,pour voir comment mettre en place ces consignes pour canettes métalliques et bouteilles en plastiques. L'enjeu est majeur pour l’environnement. L’idée consiste à rembourser la consigne payée par le consommateur à l’achat, entre 5 et 25 centimes d’euros. Des points de collectes seront donc bientôt testés, notamment à Paris.

La note du brief

Un 18/20 pour le responsable d’Emmaüs de Pau dans le Béarn. Germain Sarhy a proposé à Jérôme Cahuzac de venir purger ses 3 ans de prison dans sa communauté. En effet, l'ancien ministre du Budget a dit qu’il avait "peur de la prison". Le responsable d’Emmaüs, un peu provocateur, explique qu' "il découvrirait ainsi une économie qui est réinvestie au profit du collectif et pas au profit des banques".