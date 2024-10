L'alliance entre Éric Ciotti et Marine Le Pen se concrétise à l'Assemblée nationale

Le pacte entre l'ex-numéro 1 du parti Les Républicains et de la patronne des députés du Rassemblement national avait provoqué un séisme à droite avant l'été. Premier test jeudi de leur nouvelle relation politique lors de la niche du RN au Palais Bourbon.

C'est comme en amour : les déclarations ne suffisent pas, il faut des preuves. Éric Ciotti - qui a rompu avec sa famille les LR en juin 2024 - va pouvoir montrer à sa nouvelle partenaire de jeu qu'il est un allié loyal, fidèle, sur qui compter, puisque jeudi 31 octobre, le Rassemblement national organise sa niche à l'Assemblée nationale, une journée dédiée à l'examen de toutes ses idées, de ses textes de loi.

Et ils comptent prouver que le couple est solide. Sur le fond, les textes, leur seul point de divergence est même balayé. L'abrogation de la réforme des retraites qu'Éric Ciotti ne voulait pas voter est vidée de sa substance. Sur le reste, alignement des planètes sur les peines planchers, la double peine... Donc à part retournement de situation, ce sera la lune de miel, avec comme un brin d'émotion chez ce stratège RN : "Ce sera une première symbolique, la première fois qu'un autre groupe soutiendra nos textes".

"Surpris et charmés l'un par l'autre"

Entre Marine Le Pen et Éric Ciotti, c'est l'osmose, à entendre leur entourage. Ils s'appellent régulièrement, construisent une relation de confiance, saine, fluide, tout en cultivant leurs différences. Ils sont "surpris et charmés l'un par l'autre", confie à franceinfo un proche de la députée du Pas-de-Calais. Les deux étaient, d'après lui, "tenus à l'écart par les jeux de posture", mais sont aujourd'hui "complémentaires", Marine Le Pen sur une ligne sociale, Éric Ciotti, bien plus libérale : "Ciotti c'est le RN du Sud, Marine, c'est le RN du Nord".

Leurs députés respectifs, eux, se retrouvent toutes les deux à trois semaines à l'occasion d'une réunion, entre les 16 députés ciottistes - leur groupe s'appelle "Union des droites pour la République", et les 125 députés marinistes. Dès novembre, ils participeront à des événements et des formations ensemble, avec une prochaine étape selon les informations de franceinfo : en haut lieu, on imagine une proposition de loi, en commun, sur l'immigration, pour contrer le texte que le gouvernement prévoit de présenter.

Une alliance déjà à l'épreuve ? Quand Éric Ciotti veut faire du sérieux économique sa ligne de conduite, le RN enchaîne les contradictions sur le budget, change d'avis, n'arrive pas à trancher entre défense des plus fragiles et mesures pro business. Le régalien suffira-t-il à les garder unis ? Là aussi c'est comme en amour, on le saura au fil des épreuves.