INFO FRANCEINFO. Municipales à Paris : Isabelle Saporta apporte son soutien à Cédric Villani

Isabelle Saporta en novembre 2019. (AURELIEN MORISSARD / MAXPPP)

La journaliste Isabelle Saporta, qui a récemment quitté la campagne du candidat indépendant Gaspard Gantzer, a apporté son soutien à Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, a appris franceinfo.

Dimanche 26 janvier, Cédric Villani a acté "une divergence majeure" avec Emmanuel Macron qui lui demandait de se rapprocher de Benjamin Griveaux. Le mathématicien a maintenu sa candidature et a appelé Isabelle Saporta. "Tu n’as plus aucune raison de me dire non", lui a-t-il dit alors que cela fait des semaines qu'il essayait de la convaincre de le rejoindre.

Isabelle Saporta, qui est aussi la compagne de l’eurodéputé EELV Yannick Jadot, attendait que Cédric Villani s'émancipe du chef de l'État et du parti LREM. Depuis qu'il a, selon elle, "courageusement mis les voiles", Isabelle Saporta va pouvoir continuer à travailler activement à un rapprochement entre le dissident d'En marche et le candidat écologiste, David Belliard, pour construire cette "coalition climat" que le candidat vert souhaite également.

D'après Isabelle Saporta, "il y a beaucoup d'arrogance dans l'équipe d'Anne Hidalgo de penser que David Belliard va forcément la rejoindre au second tour".