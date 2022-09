Elizabeth II et la France : un attachement particulier et mutuel

Le brief politique Jean-Rémi Baudot Du lundi au vendredi à 7h24 et 10h21

Quelques minutes après l’annonce officielle de la mort de la reine, Emmanuel Macron a rendu hommage à "une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle."

Mais les hommages sont venus de tout l’échiquier politique. À droite, l’ancien président Nicolas Sarkozy décrit "une femme et souveraine d’exception". Marine Le Pen écrit : "On la pensait immortelle… Elizabeth II restera l’une des figures les plus emblématiques et les plus aimées de l’histoire de son pays et de notre continent."

À gauche aussi, les hommages sont nombreux. "De Churchill au Brexit, elle a tenu son rang. On a vécu avec elle", écrit le communiste Fabien Roussel. Quant à la maire de Paris Anne Hidalgo, elle a éteint la tour Eiffel jeudi soir à Paris en mémoire de la reine Elizabeth II. L’ensemble des responsables politiques importants a réagi, sauf Jean-Luc Melenchon : aucune réaction pour l'instant du leader insoumis.

De René Coty à Emmanuel Macron

Elizabeth II était elle-même très attachée à la France. Il se dit que c’est le pays où elle a été le plus en visite. Elle se plaisait à surprendre son auditoire en France avec des discours en français. Elizabeth II a rencontré dix présidents français depuis 1948, où elle n’était alors que princesse. Dix présidents, c’est un record absolu pour un dirigeant étranger. De visites officielles en sommets internationaux, elle a effectué cinq visites d'État en France, la première en 1957 avec René Coty !

Les historiens expliquent qu’elle appréciait De Gaulle. Elle avait du respect pour l’homme du 18-Juin, celui qui avait combattu depuis Londres. Mais elle avait aussi d’excellentes relations avec le couple Pompidou, et des liens privilégiés avec François Mitterrand. C’était plus délicat avec Jacques Chirac, et plutôt froid avec Nicolas Sarkozy.

Sa dernière visite en France remonte à 2014 pour les 70 ans du débarquement en Normandie. Une visite à l'occasion de laquelle le président Hollande fît renommer le marché aux fleurs de Paris à son nom.

"Nous ne roulons pas du même côté de la route, mais..."

Ces dernières années, la Reine se faisait plus rare. Elle était moins présente dans les cérémonies et sommets officiels, souvent remplacée par le prince Charles. La reine et le président Macron se sont rencontrés trois fois, la dernière lors du G7 en Cornouailles, en 2021.

Alors que les relations entre France et Grande-Bretagne sont actuellement assez tendues, y compris avec la nouvelle Première ministre Liz Truss, l’Elysée fait tout, depuis jeudi soir, pour rendre les hommages les plus appuyés à la reine. Un drapeau britannique a été hissé sur le perron de l’Elysée ; les drapeaux du palais présidentiel sont en berne comme sur tous les bâtiments publics ; ils le seront également le jour des obsèques d'Elizabeth II. Emmanuel Macron doit écrire au nouveau roi Charles III, il enregistrera aussi ce vendredi matin une vidéo pour s’adresser aux Britanniques. Ce message sera diffusé dans la matinée par l’Elysée.

En attendant, on peut méditer cette phrase qu’Elizabeth II prononca lors d’un discours devant le Président Pompidou : "Nous ne roulons pas du même côté de la route mais nous allons dans la même direction." Une manière de se rappeler qu’Elizabeth II fut probablement le lien qui a permis à la France et au Royaume-Uni de garder des relations étroites malgré toutes les crises politiques qu’ont connues les deux pays depuis 70 ans.