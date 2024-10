Au Parti socialiste, le face-à-face reprend entre François Hollande et Olivier Faure

Après quelques semaines d'apaisement, rien ne va plus, début octobre, entre l'ancien chef de l'État et le patron du parti. François Hollande veut "une nouvelle figure pour diriger le PS", mais Olivier Faure, directement visé, ne compte pas lâcher.

C'est l'histoire d'un ancien duo politique qui aujourd'hui ne peut plus se voir. Au début des années 2000, le jeune Olivier Faure marche dans les pas de François Hollande, alors Premier secrétaire socialiste. Il est le directeur adjoint de son cabinet et rêve que son aîné lui donne plus de dossiers politiques, en vain. Plus de 20 ans après, le député du Val-de-Marne est à sa place, et son ancien patron veut l'en dégager. En témoigne son souhait, exprimé sur franceinfo et LCP lundi 7 octobre, d'avoir "une nouvelle figure pour diriger le Parti socialiste pour permettre ce rassemblement et cette ouverture" vers Place publique et la gauche sociale-démocrate.

Deux lignes divergentes

En deux décennies, beaucoup de frustration et de crispation se sont accumulées entre les deux hommes. En 2018, Olivier Faure décide de se maintenir candidat à la tête du PS, alors que François Hollande lui demande par SMS de se retirer. Puis, première rupture, un an plus tard, quand le désormais numéro 1 des socialistes dresse l'inventaire du quinquennat Hollande et le qualifie de "trahison". Au moment où le PS décide de s'allier avec LFI, après la dernière présidentielle, l'affrontement éclate au grand jour. En privé, les deux hommes ont des mots très durs l'un sur l'autre.

Depuis quelques mois, les tensions semblaient se tasser, avec le retour à l'Assemblée nationale de François Hollande. On nous disait qu'il la jouait collectif et ce dernier a même défendu l'option Olivier Faure en Premier ministre quand la gauche tentait de trouver un nom pour Matignon après la dissolution. Mais ces tensions ont fait leur retour depuis le 7 octobre 2024. Le député de Corrèze réclame donc un congrès du PS le plus tôt possible pour tourner la page de son rival.

François Hollande "a des fourmis dans les jambes"

Pour un député socialiste, François Hollande "a des fourmis dans les jambes, et tout ancien président qu'il soit, il se pense probablement au-dessus". Il "se sent menacé" par tous ceux qui veulent, comme lui, s'emparer du créneau social-démocrate, l'espace entre Emmanuel Macron et le Nouveau Front populaire, comme Raphaël Glucksmann, Karim Bouamrane... "Mais il crache dans la soupe !", s'agace un autre socialiste, "Olivier Faure a permis de doubler le nombre de députés PS avec cette alliance avec LFI. Il a réussi à rattraper ce que François Hollande a abîmé".

Dans l'entourage de l'ancien chef de l'État, on assure qu'il n'y a rien de personnel avec Olivier Faure et les deux hommes se sont même expliqués, mercredi 9 octobre, selon les informations de franceinfo, à l'Assemblée nationale. Pas de grande réconciliation pour autant, à en croire l'échange rapporté. "Il faut que le congrès soit organisé rapidement", lance François Hollande au député de Seine-et-Marne, qui lui répond : "Dans tous les cas... je le gagnerai".