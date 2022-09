Transports : Daimler présente son camion tout électrique

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Le brief éco

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Avec quarante tonnes d’embarquement possible, le constructeur européen prend l’avantage sur Tesla.

N'en déplaise au milliardaire américain Elon Musk, patron du constructeur automobile de luxe, le leader mondial des poids lourds est européen. Allemand en l’occurrence. Daimler Truck présente ce prototype au salon du véhicule utilitaire qui se tient cette semaine à Hanovre. Le modèle baptisé "eActros" a une autonomie d’environ 500km avec une seule charge de batterie et doit être prêt pour la production en série dans deux ans, en 2024.

Bientôt les premiers tests

Pour l'instant, il s'agit uniquement d'un prototype et les tests grandeur nature, sur route, auront lieu l’an prochain. Le géant américain du commerce en ligne Amazon et le groupe allemand de logistique Rhenus vont tester le véhicule en mode de fonctionnement réel. Pratique sur longue distance, mais surtout en milieu urbain et péri-urbain, ces camions électrifiés ont été développés pour répondre aux mêmes exigences que les versions diesel.

Fortes capacités

Le camion électrique de Daimler Truck – une branche de Mercedes Benz – est conçu pour répondre aux mêmes critères qu’un camion traditionnel. Il devrait pouvoir parcourir 1,2 million de kilomètres sur dix ans d'exploitation. Le groupe fonde beaucoup d'espoirs sur le développement des énergies renouvelables. D'ici à 2030, les véhicules utilitaires neutres en CO2 devraient représenter jusqu'à 60% des ventes dans une trentaine de pays européens. Le concurrent américain Tesla misait sur le lancement d'un modèle 40 tonnes il y a quatre ans, mais ses plans ont pris du retard et l'allemand a repris l'avantage.

Le patron-fondateur de Tesla, Elon Musk, promet que son camion électrique sera bien produit à partir de cette année... lui, serait capable de parcourir 800 kilomètres en toute autonomie contre 500 pour l'eActros de Daimler Truck. Et ce n'est pas fini, car c'est la course aux utilitaires électriques partout dans le monde : le japonais Toyota prévoit de lancer une fourgonnette électrique dans les prochains mois.