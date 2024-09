Transport maritime : l’armateur marseillais CMA-CGM se renforce au Brésil

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h52

L'armateur français CMA-CGM a annoncé, lundi 23 septembre, l'achat du plus gros opérateur aéroportuaire du Brésil : Santos Brasil. Pour cette prise stratégique, le groupe vient de signer un chèque d’1,8 milliard d’euros. Santos Brasil est à ce jour l’un des plus gros investissements du groupe dirigé par le puissant homme d’affaires Rodolphe Saadé, qui avoue avoir mis sur la table une somme qu’il n’aurait pas déboursée il y a seulement quelques années. Mais, à ses yeux, l’économie brésilienne est devenue "mûre et dynamique".

Quand on parle d’infrastructures portuaires, il s’agit en réalité de positions clefs que sont trois immenses terminaux dans la région de Sao Polo, porte ouverte vers un eldorado commercial. Troisième armateur maritime mondial et premier français, CMA-CGM ne pouvait pas rater cette opération qui marque une nouvelle phase importante de son développement. Opération d’autant plus stratégique que dans le panier d’investissement figure une compagnie de transport maritime dont les bateaux permettent d’irriguer l’Amérique latine. L’occasion de maîtriser la chaîne de transport et des coûts de production.

Le groupe étend sa toile dans le monde entier

Insatiable appétit de l’ogre des mers marseillais présent aujourd'hui dans 160 pays, bien plus loin que les porte-conteneurs géants que l’on aperçoit barrant l’horizon au large des côtes françaises ou dans le détroit de la Manche pour rallier les pays du Nord de l’Europe. En début d’année, CMA a mis la main sur Bolloré Logistics pour près de cinq milliards d’euros et fort de 14 000 salariés. CMA-CGM a été créé en 1978 par Jacques Saadé (franco-libanais d’origine syrienne), père de l’actuel PDG Rodolphe. Le groupe possède aujourd’hui une cinquantaine de terminaux de fret dans le monde, ce qui lui permet de rivaliser avec le géant américain DHL.

Un groupe CMA-CGM s'appuie sur un peu plus de trois milliards d’euros de bénéfices en 2023 contre 22 milliards en 2022, grâce à la reprise post-Covid. Dans le quotidien économique Les Échos, lundi 23 septembre, Rodolphe Saadé assure qu’il sera là si l’État français met en place une contribution exceptionnelle de solidarité dans le cadre de l’évolution de sa politique fiscale.