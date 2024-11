Transports, immobilier.. quelle est la face cachée du télétravail ?

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h52

Jusqu’à présent, les études sur le sujet s’intéressaient surtout au profil des télétravailleurs, à l’impact psychologique ou la gouvernance de l’entreprise. Cette fois, les recherches de France Stratégie et l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable – structure indépendante qui conseille le Premier ministre –, consultables vendredi 15 novembre, concernent l’impact du travail à distance sur les écosystèmes régionaux : mobilité, transports, logement, transactions immobilières, etc.

Le premier impact concerne les transports collectifs. Entre 2019 et 2023, ils ont vu leur activité baisser de 15%, notamment les RER en région parisienne. Pour ce qui est de l’utilisation de la voiture, les habitudes et le nombre de kilomètres parcourus dans la semaine n’ont pas changé. Les salariés interrogés ont donc réduit l’utilisation des transports en commun pour les trajets domicile-travail, mais ont continué de prendre leur voiture pour les autres habitudes et usages (loisirs, consommation, etc). L'effet du télétravail s'est également ressenti sur le transport aérien. Sur la liaison Paris-Toulouse, par exemple, le nombre d'adeptes des navettes a baissé de trois à deux millions entre 2019 et 2023. C'est l'effet visioconférences.

Une incidence sur le marché immobilier

Pendant la crise Covid et les confinements, nous avons beaucoup parlé de l’exode des urbains vers les régions et les campagnes. Selon France Stratégie, la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer un mouvement déjà en cours. Les habitants des villes préférant les champs. La migration avait commencé avant la crise Covid et les confinements ont transformé l’essai.

Le télétravail a clairement contribué à tendre le marché immobilier. Un cadre qui migre, seul, en couple ou en famille, de la ville vers la campagne, renforce la demande dans certaines régions. Des besoins de logements, certes, mais aussi plus d’exigence en matière d’espace et de confort pour télétravailler. Avec un effet direct, et imprévu – donc non anticipé – sur l’immobilier d’entreprise dans les grandes agglomérations comme la région parisienne. Des cadres en moins au bureau, c’est moins de mètres carrés nécessaires pour les sociétés, 20 à 30% de besoin d’espace en moins au total. Impact sur la construction et les prix… Nous découvrons petit à petit la face cachée du télétravail.