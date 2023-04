Emploi : 52 % des 18-24 ans aspirent à devenir dirigeant d'entreprise

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Cette ambition est plus marquée chez les femmes que les hommes, affirme cette étude Opinionway pour le salon "Go Entrepreneurs", qui se tient mercredi et jeudi à Paris.

Devenir son propre patron en fondant une entreprise ou en prenant les rênes d'une société existante... Un projet auquel pense un Français sur quatre (24% précisément), révèle un sondage Opinionway pour le salon Go Entrepreneurs qui se tient mercredi 5 et jeudi 6 avril à Paris La Défense Arena. Cette volonté est exprimée avant tout par les plus jeunes : 52 % des 18-24 ans aspirent à devenir dirigeant d'entreprise. Et parmi tous ces prétendants, les femmes sont plus nombreuses que les hommes.

>> Création d’entreprises : de plus en plus de femmes aux commandes

Qu’est-ce qui explique cette attirance pour la création d’entreprise ? Malgré les difficultés de recrutement dans certains secteurs faute d'une main d’œuvre formée, le taux de chômage est à un niveau relativement bas en France. Et dans ce marché de l'emploi dynamique mais compliqué, beaucoup veulent se lancer pour mettre en œuvre leur projet. Le goût de l’aventure entrepreneuriale malgré des difficultés de recrutement.

Un budget de 22 000 euros minimum

Plus de 60% des personnes interrogées par les auteurs de cette étude assurent qu’ils ont déjà engagé la préparation de leur projet. Et cela vient s’ajouter au nombre de créations qui sont déjà en hausse en France. Les nouvelles entreprises créées dépassent la barre du million. Près de 60% des femmes et des hommes, plutôt jeunes donc, qui souhaitent créer leur propre structure – ou reprendre une entreprise avec ses salariés – entendent le faire dans les deux ans. Soit ils reprennent une société déjà établie, soit ils créent leur propre structure en se mettant à leur compte, notamment en prenant le statut d’autoentrepreneur.

Reste la question du financement qui apparaît comme l’une des principales préoccupations. Alors que les chefs d’entreprises en herbe affirment disposer d’un capital disponible moyen de 9 900 euros, elles ou ils évaluent entre 22 000 et 23 000 euros les fonds nécessaires pour financer leur projet la première année.