Le transporteur aérien Ryanair va s’installer à l’aéroport d’Orly

Ryanair s’était promis de ne jamais faire décoller ou atterrir ses avions depuis les grands aéroports nationaux, opération jugée trop chère et trop compliquée. Mais comme il ne faut jamais dire jamais, elle avait quand même posé des jalons auprès des autorités et vient d’obtenir gain de cause. À partir du 1er avril 2025, Ryanair desservira donc deux destinations à partir de l’aéroport d'Orly situé au sud de Paris : deux allers-retours quotidiens vers Bergame, en Italie, et Bratislava, capitale de la Slovaquie.

Changement de stratégie

La compagnie a obtenu ces liaisons auprès de l’organisme indépendant qui attribue les créneaux de décollage et d’atterrissage sur les grands aéroports. Le COHOR, comme on l’appelle, vient en effet de procéder à la réattribution d’un peu plus de 8 000 de ces créneaux auparavant détenus par d’autres compagnies mais qui ont été, soit abandonnés par les compagnies en question, soit perdus, réduits ou tout simplement repris faute d’être suffisamment utilisées.

Basée depuis 1997 à l’aéroport de Beauvais dans l'Oise, Ryanair opère aujourd’hui depuis 22 aéroports régionaux. Mais la pression économique et financière est forte et tous les moyens permettant de se développer sont les bienvenus. Ryanair cochait beaucoup de cases parmi les conditions d’obtentions de ces nouveaux créneaux, dont l’obligation de desservir de nouvelles liaisons intra-européennes. Bergame et Bratislava en font partie.

Ryanair, en froid avec les autorités françaises

La compagnie irlandaise a en effet menacé récemment d’arrêter de desservir dix aéroports régionaux français à partir du 1er janvier 2025 si l’alourdissement de la taxe de solidarité sur les billets d’avion était confirmé dans le projet de budget 2025. Y voir un signal d'apaisement de la part de l’instance d’attribution des créneaux serait erroné.

La décision d’attribuer les nouvelles destinations à Ryanair est antérieure à son coup de gueule. En tout cas cette décision fait les affaires du groupe dont les finances ne sont pas au meilleur de leur forme avec un volume d’activité en baisse de 6% sur l’année. Cette décision lui permet de venir concurrencer la compagnie rivale britannique Easyjet qui, elle, opère déjà depuis l’aéroport d’Orly.