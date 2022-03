Le réseau électrique ukrainien désormais relié à l’Europe continentale : ce qu'il faut savoir

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Avant la guerre, le réseau électrique ukrainien était synchronisé avec la Russie. Depuis le déclenchement du conflit, ce réseau a fonctionné de manière isolée. Depuis jeudi 17 mars, il est techniquement rattaché à l’Europe. Autrement dit, toutes les machines de production fonctionnent sur les mêmes pulsations entre toutes les grandes capitales européennes et Kiev.

Le système repose sur le principe de la solidarité à travers un consortium européen baptisé Entso-E. Ce dernier regroupe près de 40 réseaux nationaux électriques raccordés les uns aux autres et permet d’alimenter quelque 400 millions de consommateurs. C’est ce réseau que l’Ukraine a intégré jeudi 17 mars en procédure accélérée. In fine, le maillage permet de renforcer la solidité entre les réseaux nationaux et d’éviter les coupures. Il prend en compte et mutualise toutes les sources d’énergies des différents pays adhérents (sources principalement nucléaire, mais aussi solaire et éolien).

L'Ukraine indépendante énergétiquement

Jusqu’à présent, le pays assiégé par la Russie risquait un effondrement de son réseau en cas de pertes des moyens de production. Il faut savoir que l'Ukraine est indépendante sur le plan énergétique : elle a une capacité de production annuelle de 50 gigawatts pour une consommation traditionnelle qui ne dépasse pas 25 gigawatts. A part la centrale nucléaire de Zaporijia qui est tombée aux mains des Russes, l'ensemble du réseau électrique national est toujours contrôlé par les Ukrainiens.

L’objectif du consortium n’est pas d’échanger ou de vendre de l’électricité entre les différents pays mais bien de renforcer la robustesse des réseaux tout en éloignant les risques collatéraux. Cette solidarité technique à laquelle les russes n’ont jamais eu accès, on la doit notamment à RTE, le gestionnaire du réseau électrique français qui a participé au montage du consortium en question à la fin des années 2000.