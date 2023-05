Le plan d’épargne retraite a plus de succès que prévu

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Le ministère de l’Economie et des Finances s’en réjouit alors que plane encore le débat sur la réforme du système de financement des retraites. Le plan d’épargne retraite (PER) est né avec la loi Pacte il y a quatre ans. Il totalise aujourd’hui sept millions de clients et 80 milliards d’euros d’encours. Initialement, les services du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, affichaient un objectif de trois millions de souscripteurs et un placement total de cinquante milliards d’euros.

Le PER est un produit d’épargne de long terme. Les versements sont libres et ne sont pas récupérables avant l’âge de la retraite, sauf cas exceptionnels comme l’achat d’une résidence principale ou d’accidents de la vie bien définis comme l’invalidité, le surendettement ou la fin des droits d’assurance chômage.

Quand sonne l’heure de la retraite, deux options sont possibles : une sortie en capital ou une sortie étalée dans le temps sous forme de rente régulière. Plus le client est jeune lors de l’ouverture du plan, plus les placements sont risqués pour assurer un meilleur rendement à terme, mais ce n’est pas l’épargnant qui prend le risque en charge, c’est l’assureur qui gère le produit. Le capital final est donc garanti.

Succès à tous les étages

Le Plan d’épargne retraite bénéficie des inquiétudes des Français autour du système. Ce produit préfigure ce que pourraient être les fonds de pension à la française, système que le gouvernement voudrait bien voir émerger mais que les pouvoirs publics ont du mal à assumer.

Malgré les débats, cette récente dynamique autour du Plan d’épargne retraite concerne aussi bien les PER d’entreprise que les formules individuelles… le succès est à tous les étages. Ce qui ouvre la voie aux partisans d’une dose de capitalisation dans le financement du système, et une vive réaction de la part des opposants.