Le géant français du transport maritime CMA-CGM veut racheter Colis Privé

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Le brief éco

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

L’opération n’est pas encore bouclée et CMA-CGM n’en a pas révélé le montant mais une promesse d’acquisition sur Colis Privé est signée. Reste à obtenir l’aval des autorités de la concurrence et des organisations représentatives du personnel qui sont en train consultées.

L’issue ne fait toutefois pratiquement aucun doute. Il s’agit d’une nouvelle opération de développement du numéro trois mondial des porte-conteneurs sur les mers. Nous restons donc dans le domaine du transport et de la livraison de marchandises mais à une autre échelle.

C’est la filiale logistique de CMA-CGM qui fait cette acquisition : Ceva Logistics voit dans cette opération l’occasion de renforcer son offre de services, notamment de commerce par internet et sur ce que l’on appelle "le dernier kilomètre". Ce fameux dernier kilomètre vers le client est un vrai enjeu stratégique et commercial pour tous les professionnels du commerce en ligne et de la livraison. L'accès au cœur des villes a toujours été logique pour les commerçants qui reçoivent leurs marchandises avec de simples camionnettes ou de petits camions. Mais le phénomène a pris une ampleur considérable avec la montée en puissance de la livraison des achats en ligne aux particuliers, directement à domicile.

Le poids de Colis Privé

Créé en 2012, le groupe Colis Privé emploie 500 personnes et fournit des services pour environ 200 entreprises clientes, dont le géant américain Amazon qui représente le tiers de son chiffre d’affaires. Avec les livraisons à domicile liées aux confinements en plein cœur de la pandémie, Colis Privé a vu en 2020 son chiffre d’affaires progresser de près de 50% en 2020 à 230 millions d’euros. Une belle affaire pour CMA-CGM.

Le groupe marseillais a récemment annoncé d’autres opérations pour élargir sa palette d’activités : il a mis la main sur une partie du terminal du port de Los Angeles pour près de deux milliards d'euros, et va injecter de l’argent frais dans Brittany Ferries, la compagnie maritime bretonne spécialiste du trafic passager entre la France et le Royaume-Uni. C’est ce que l’on appelle de la croissance externe et, en la matière, CMA-CGM continue de marquer des points.