Le dollar, monnaie refuge : la livre sterling au plus bas depuis 37 ans

La monnaie britannique plonge à son plus bas niveau face au dollar depuis 1985. La parité est désormais d’environ 1,14 dollar pour une livre et cette baisse n'est probablement pas terminée

Nous assistons à une dépréciation générale des monnaies face au dollar. L’euro n’est pas en meilleur forme, s’échangeant en-dessous de la parité avec le billet vert à 0,99 dollar. Sans parler du yen, la devise japonaise, qui plonge également. En ce moment, période de crise et de fortes tensions économiques et géopolitiques en Europe, le dollar joue pleinement son rôle de valeur refuge.

La devise britannique est à son tour minée par les craintes de récession au Royaume-Uni à cause de l’inflation. La flambée des cours du gaz provoquée par la guerre en Ukraine menace de plonger l'État dans une spirale infernale en raison de sa dépendance énergétique, encore plus que la France et d’autres pays du continent européen. Cette attaque sur la livre sterling se produit alors qu’arrive le nouveau chef du gouvernement à Londres, en l’occurrence une nouvelle Première ministre en la personne de Liz Truss, qui succède à Boris Johnson.

Conséquences pour les Britanniques

Liz Truss doit annoncer, jeudi 8 septembre, son plan de soutien à l’économie britannique avec baisse d’impôts et hausse des dépenses publiques. Les marchés craignent une détérioration de la situation financière du royaume, rendant les actifs britanniques moins alléchants pour les opérateurs financiers et expliquant la perte de confiance en la livre sterling au profit du dollar. Liz Truss aurait apprécié un meilleur accueil pour son arrivée au pouvoir.

Le premier impact concerne le pouvoir d’achat. Tout ce qui est importé au Royaume-Uni est de plus en plus cher. La Grande-Bretagne importe essentiellement des produits de consommation courante et exporte des produits chimiques, de la pharmacie et des de services (bancaires et financiers). Si les produits de consommation courante sont plus chers, c'est parce qu'ils sont importés en dollar. Les sujets de Sa Gracieuse Majesté n’ont pas fini d’en subir les conséquences.