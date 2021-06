Le brief éco. Zoom, Spotify ou encore AMD font leur entrée dans le classement Kantar des 100 marques les plus puissantes

Le logiciel Zoom parmi les marques qui ont bénéficié de la crise du Covid-19. (OLIVIER DOULIERY / AFP)

Le logiciel Zoom, la plateforme audio Spotify ou encore le fabricant de puces électroniques AMD peuvent dire merci respectivement au confinement, au télétravail, au besoin de détente en période de stress et à la pénurie de semi-conducteurs. Zoom, Spotify et AMD font partie des marques qui intègrent cette année ce classement des entreprises ayant connu la plus forte croissance sur les douze derniers mois.

L’indice Kantar prend en compte l’avis des consommateurs et la performance financière des entreprises. L’édition 2020 montre que la valeur cumulée des 100 marques passées au crible a progressé de plus de 40%, performance historique. 2020 - 2021 ont été des années record pour la croissance des marques qui ont su réagir et profiter des nouvelles attentes générées par la pandémie. Zoom, Spotify et AMD intègrent un classement qui est toujours dominé par Amazon et Apple, donc, prédominance des Américains. L’hégémonie américaine est confirmée : 56 des 100 premières marques du classement Kantar sont originaires d’outre-Atlantique devant la Chine. Le constructeur de voitures électriques Tesla est la marque qui a enregistré la croissance la plus forte sur un an (+275%) aux côtés du chinois TikTok. L'application mobile de partage de vidéos a doublé sa valeur.

La place des Européens

Le premier Européen est en 21e position, c’est le groupe de luxe Louis Vuitton. Cinq marques françaises figurent dans ce classement : Chanel est 40e, Hermès 43e, L’Oréal 48e et l’opérateur télécoms Orange 91e. Valeur totale de la croissance réalisée sur un an par les cent entreprises classées : un peu plus de 7 000 milliards de dollars (près de 6 000 milliards d'euros), l’équivalent des PIB (la richesse produite sur l'année) de la France et de l’Allemagne réunies.