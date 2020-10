Le brief éco. On pourrait bientôt payer avec des "euros numériques", alternative aux cryptomonnaies

Va-t-on bientôt pouvoir payer en euro numérique ? La Banque centrale européenne (BCE) lance une consultation publique sur la création d'une telle devise. Une consultation de 3 mois, en même temps que des tests techniques.

L'euro numérique permettrait à tous (ménages et entreprises) d’effectuer des paiements quotidiens rapidement, facilement et en toute sécurité. En fonction des résultats de la consultation, la BCE décidera de lancer ou non cette monnaie en milieu d’année prochaine. En réalité, elle ne verrait pas le jour avant trois ou quatre ans.

A digital euro would complement cash, not replace it: together they would offer people a greater choice and easier access to ways of paying. This should help financial inclusion and promote innovation in the field of retail payments https://t.co/RiwOCers68 2/3