Le brief éco. Les ventes d’alcool se sont envolées au premier trimestre

Rayon d'alcool dans une supérette à Brest (Finistère). Photo d'illustration. (NOLWENN QUIOC / RADIO FRANCE)

Lors du premier confinement au printemps 2020, les Français avaient réduit leurs achats d’alcools en grandes surfaces pour privilégier d’autres produits de première nécessité. Mais les attitudes sont tout autres cette fois-ci. Avec la fermeture des bars et restaurants depuis le mois d’octobre, on se relâche visiblement avec notre consommation privée. Les achats en grandes surfaces le prouvent selon les chiffres que publie la société d’études IRI. Les ventes d’alcools ont même explosé sur le seul mois de mars : +18% pour les bières et les cidres, +15% pour les vins et spiritueux.

Pour ce qui est du vin de champagne, on peut parler de plébiscite : +117% de chiffre d’affaire en grandes surfaces sur le seul mois de mars qui a marqué le retour du confinement et donc du retour de l’apéro-maison ou tout simplement le moyen de décompresser au moment où couvre-feu et restrictions en tous genres n’en finissent plus. Selon une autre enquête, cette fois de l’institut de sondage et d’études de marchés sur internet YouGov : 15% des Français affirment avoir augmenté leur consommation d’alcool avec la pandémie.

Maintien du revenu des grandes surfaces

Les ventes des grandes enseignes de supermarchés n’ont pas atteint les records du tout premier confinement. Le mois dernier, la grande distribution a enregistré une baisse de chiffre d’affaires globale d’un milliard d’euros par rapport à mars 2020. En revanche, la hausse des ventes d’alcool a largement participé au maintien du revenu des grands magasins. N’en tirons pas de conclusion hâtive mais les chiffres sont là, bien réels. Cherche-t-on à oublier la crise dans l’alcool ? Après les études de marché, la parole est aux sociologues et surtout attention, dans tous les cas : consommer avec modération.