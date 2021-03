Le brief éco. L'essor du télétravail n'a pas encore profité pleinement à la filière meuble

Une salariée travaille à son domicile, en janvier 2021. (VINCENT VOEGTLIN / MAXPPP)

Au premier trimestre 2020, les ventes de meubles ont dégringolé de 30% et sur l’ensemble de l'année, le repli a été en moyenne de 5%, à un peu moins de 13 milliards d’euros. En 2019, c’était une progression inversement proportionnelle. L’année du confinement, dû à l'épidémie de Covid-19, a donc été particulièrement sévère pour le secteur, selon les différents organismes représentatifs de la profession, dont Institut de prospective et d'études de l'ameublement (Ipea).

On pouvait pourtant s’attendre à ce que le télétravail pousse les Français à réaménager leur intérieur. Visiblement, cela n’a pas été le cas. En réalité, le secteur a moins souffert du manque de demande des clients que de problèmes de fabrication et d'approvisionnement. L'année 2020 a été marquée par la fermeture de la majorité des marchands de meuble entre le premier et le deuxième trimestre, ce qui a entraîné un logique recul des ventes. Mais le manque de matières premières pour fabriquer les meubles a freiné l'activité et fait augmenter les prix, avec des containers de matériaux plus chers venant d'Asie. Les deux phénomènes cumulés ont pesé sur la consommation, alors que la grande majorité des Français, contraints de rester à domicile pour travailler, improvisaient un coin de bureau sur un bout de table dans le salon, la chambre ou la cuisine.

Un repli encore plus fort pour les meubles professionnels

En revanche, ce qui a bien fonctionné, ce sont les meubles de jardin, dont les ventes ont grimpé dès le début du confinement. Ce mouvement a profité essentiellement aux "pure players" : les spécialistes, qui vendent uniquement sur internet. Ces derniers ont vu leur chiffre d’affaires multiplié par plus de deux.

Idem pour les meubles professionnels. Dans les entreprises, le repli est plus important avec une baisse des ventes de 20%. Les donneurs d’ordre (grandes et petites entreprises, collectivités) ont gelé leurs achats et leurs projets. Pour l'avenir proche, les professionnels du meuble se montrent optimistes. Une fois réglé les problèmes de fabrication et d'approvisionnement, le télétravail va continuer à inciter les Français à aménager leur intérieur.