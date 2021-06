Le brief éco. Hydrogène : réflexion sur la logistique française

Une voiture en train de faire le plein d'hydrogène. Photo d'illustration. (VINCENT ISORE / MAXPPP)

L’objectif est de connaître les besoins et les attentes de l’amont à l’aval de la chaîne, d’imaginer et planifier au mieux le réseau de transport de la molécule d'hydrogène de plus en plus prisée. Tous les acteurs concernés (industriels, producteurs, utilisateurs, expéditeurs, etc.) sont invités à répondre sur leurs attentes en matière de production, consommation et stockage. Le questionnaire mis en ligne s’adresse aux grandes comme aux petites entreprises.

L’hydrogène est de plus en plus cité comme un vecteur majeur de décarbonation de l’industrie et des transports. Les projections sont très larges. La filière productrice vise les 220 TWh – l'équivalent de la production de 40 000 éoliennes – en 2050. Aujourd’hui, l’hydrogène suscite un très fort intérêt car, comme carburant dans un moteur, il émet uniquement de la vapeur d’eau. Mais sa production qui repose sur des combustibles fossiles, doit encore progresser en termes de verdissement.

Adapter les transports, lourds investissements

Le gestionnaire du réseau de transport du gaz dans l’hexagone, GRTgaz, mène des travaux de recherche et développement depuis plus de cinq ans pour adapter les tuyaux et assurer la transition. Son patron, Thierry Trouvé, parle d’"enjeu majeur si l’Europe et la France veulent développer une économie de l’hydrogène indispensable pour réussir la neutralité carbone en 2050."

Sont principalement concernées : les régions industrielles et les zones portuaires. Mais il est important de se coordonner avec nos voisins européens. La France bénéficie d’une situation géographique favorable dans la perspective d’un réseau reliant Belgique, Allemagne, Suisse et Espagne. Interconnexion favorable vers les pays du sud, qui ouvrent la porte à la production d’hydrogène issue d’électricité solaire.