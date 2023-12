L'industrie pharmaceutique recrute à tour de bras

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 6h36 et 10h36

Près de 3 000 emplois supplémentaires ont été créés dans l’industrie du médicament entre 2021 et 2022, CDD et CDI compris. Quatrième année consécutive de croissance des recrutements à un niveau supérieur au reste de l’industrie française. Les données communiquées par le LEEM, le syndicat de la filière française du médicament, montrent que ces embauches concernent principalement des emplois qualifiés, soit un niveau d’études supérieur à Bac +2.

Prise de conscience lors de la pandémie

Toutes les tailles d’entreprises sont concernées, de la PME au grand laboratoire. Le secteur pharmaceutique représente aujourd’hui un peu plus de 3% de l’emploi industriel France, avec 106 000 salariés. Au total, ce sont près de sept entreprises sur 10 qui ont vu leurs effectifs augmenter, ou au moins rester stable, l’année dernière.

D’évidence, la crise Covid est passée par là, ainsi que la volonté de réindustrialiser nos territoires et de faire monter en puissance notre outil de production. Les premières semaines de la pandémie ont mis en exergue le manque de médicaments et montré l’ampleur du problème. Notre industrie n’était plus capable de fournir le pays à la hauteur de ses besoins. Les embauches massives dont il est aujourd’hui question sont le résultat de cette prise de conscience.

Réindustrialisation

En novembre, il y a eu l’annonce d’un investissement de deux milliards d’euros pour renforcer la production de l’usine danoise de Novo Nordisk à Chartres, en Eure-et-Loir. Le sous-traitant Unither construit, lui, une nouvelle chaîne de fabrication de vaccins à Amiens, en Hauts-de-France. Et Sanofi lancera dans deux ans une nouvelle ligne automatisée de vaccins à Neuville-sur-Saône, en Auvergne-Rhône-Alpes... La liste n’est pas exhaustive.

La France compte aujourd’hui 270 sites de production de médicaments et si le secteur recrute à tour de bras, il reste confronté à de gros problèmes de compétences. Ces difficultés concernent notamment les nouveaux métiers numériques pour gérer les données, les datas, de plus en plus nombreuses, puissantes et indispensables au développement du secteur.